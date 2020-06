Organizaciones ofrecen ayuda a familias indocumentadas afectadas por la pandemia en la Bahía

Varias organizaciones a lo largo de la Bahía recibieron fondos que serán utilizados a través de varios programas para ayudar a la población indocumentada afectada por la pandemia del coronavirus.

Latino Community Foundation logró recaudar 1 millón de dólares que fueron distribuidos a las organizaciones Nuestra Casa of East Palo Alto, SIREN en el condado Santa Clara y One Day At a Time (ODAT) del este del condado Contra Costa.

“ Hay muchas familias que están sufriendo por no poder ir a trabajar como personas mayores de edad y del campo esas son las familias más afectadas por esta pandemia”, aseguró Kathia Ramos, de la organización Latino Community Foundation.

La organización Nuestra Casa al este de Palo alto ofrece un programa de distribución de alimentos dos veces a la semana.

Miriam Yupanqui, miembro de la organización explicó que los fondos que recibieron serán utilizados para comprar alimentos y así ampliar el programa de distribución a las comunidades donde predominan familias inmigrantes indocumentadas.

Yupanqui indicó que parte del dinero será invertido también en labores para ayudar a la oficina del censo.

Para obtener más información sobre la distribución de comida visita https://www.nuestracasa.org/

Por su parte, las organizaciones SIREN y One Day At a Time (ODAT por sus siglas en inglés) al este del condado Contra Costa también ofrecen ayuda para familias indocumentadas.

Si quieres más información sobre la ayuda que estas dos organizaciones ofrecen visita https://www.odatec.org/ y http://www.siren-bayarea.org/.

Se estima que cada año cerca de 3 mil millones de dólares son donados a organizaciones sin fines de lucro, sin embargo, solo el 2 por ciento llega a familias inmigrantes que viven de la agricultura en valle central de california.