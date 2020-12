Organización ofrece ayuda a residentes para pagar la renta en el condado Santa Clara

La organización de servicio comunitario Sagrado Corazón está distribuyendo fondos financieros para ayudar a los residentes afectados por la pandemia a pagar la renta en el condado Santa Clara.

Perla Ovin, residente del condado, aseguró que gracias a esta ayuda evitó ser desalojada de su vivienda.

“Nos pegaron una hoja, me dijeron que, si no la pagaba, entonces yo tenía que firmar una hoja, se firmó la hoja que esa es para que esté amparada hasta febrero para que no me corran del apartamento”, aseguró Perla.

Elizabeth Agramont, activista que lidera el programa de ayuda, dijo que cuentan con los fondos necesarios para ayudar a pagar el alquiler de familias necesitadas.

“Desde que comenzó el coronavirus, visiblemente hay más personas viviendo en las calles o en sus autos, incluso a orillas de los caminos”, indicó Agramont.

Es importante resaltar, que la moratoria de desalojos fue extendida hasta el 31 de enero del 2021.

Para obtener ayuda financiera puedes llamar al (408) 278-21600 o visita www.sacredheartcs.org donde podrás encontrar información en español.