Escuelas de la Bahía en alerta ante nuevo desafío conocido como “One Chip Challenge”

Un reto viral posteado en redes sociales ha hecho sonar las alarmas en varias escuelas de la Bahía ya que los estudiantes que lo han hecho han terminado enfermos.

Se llama del One Chip Challenge que consiste en comer papas fritas de la marca “Paqui” que contiene pimientos Carolina Reaper y Scorpion, convirtiéndose en las más picantes del mercado.

La persona solo tiene que comer la papita y no tomar ningún líquido para aliviar el ardor de la boca. El ganador será el que aguante más tiempo.

El reto, posteado en TikTok, Facebook y Twitter, ha provocado que varios estudiantes hayan sido enviados a sus casas o han terminado en el hospital al presentar vomito, sudoración y la lengua azul tras ingerir las papitas fritas.

Ante esta situación, distritos escolares como el de Dublín, donde se han registrados casos, envió un comunicado asegurando:

"Nos enteramos de la tendencia One Chip Challenge después de que varios estudiantes fueron enviados a casa debido a reacciones adversas relacionadas con este producto y como lo ha hecho en el pasado el distrito, cuando un desafío en las redes sociales fomenta actividades que podrían ser dañinas, enviamos una carta a nuestros padres con respecto a la situación y los alentamos a tener una conversación con sus hijos".

Por su parte, expertos médicos aseguraron que retos como este pueden causar consecuencias a la salud.

"Puede realmente crear un problema de gastroenteritis, inflamación del estómago y hasta una ulcera por eso es importante platicar con nuestros hijos", explicó Ilan Shapiro, director de Asuntos Médicos y corresponsal de salud Altamed.

Padres de familia expresaron su opinión en cuanto a este tipo de retos.

"Eso que son los challenges se me hace una cosa muy tonta, atentar contra la salud y más contra los niños, porque en cualquier dulce le pueden poner alguna cosa", indicó Angelica, madre de familia.

La empresa Paqui envió un comunicado refiriéndose a lo ocurrido:

"Nos tomamos la seguridad muy en serio y hemos trabajado arduamente para garantizar que nuestros productos estén etiquetados de manera adecuada y clara con información sobre alérgenos y seguridad. Nuestra intención es que los consumidores asuman este desafío con una comprensión completa de lo que es y si es apropiado para ellos.

Como dice nuestra etiqueta, el Paqui One Chip Challenge es notoriamente atractivo. El producto debe manipularse con sumo cuidado. Nuestro empaque de One Chip Challenge incluye un descargo de responsabilidad de seguridad que señala que no debe ser ingerido por personas sensibles a los alimentos picantes, alérgicas a los pimientos, las solanáceas o la capsaicina, o que son menores, embarazadas o tienen condiciones médicas.

El desafío puede ser divertido para aquellos que entienden lo que están asumiendo, pero, no obstante, esperamos que las personas que estén considerando participar en este desafío lean primero el empaque cuidadosamente para evitar una experiencia negativa".

California ya ha prohibido la venta de estas papas.