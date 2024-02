Residentes frustrados y preocupados ante ola de robos de autos en San José

Residentes de un vecindario contactaron a Telemundo 48 para expresa su frustración y preocupación ante una serie de robos de autos que han ocurrido en el complejo de apartamentos donde residen en San José.

Los afectados aseguran que han denunciado lo ocurrido a la policía.

“El día de hoy se robaron una van y quebraron 4 vidriosos de carros, y el miércoles pasado quebraron 7 vidrios”, aseguró Luis Armora, residente afectado. “La última vez que rompieron mi carro se llevaron la silla de mi bebé y me dejaron todo destrozado y tuve que pagar $1,000”.

“Y como ellos se sienten más confiados porque han de decir no pasa nada, vamos a seguir haciendo lo mismo, a veces son los mismos carros, no puede ser posible que tantas veces se lleven mi carro y nadie haga nada”, dijo un afectado que prefirió no ser identificado. “Fueron como $2,500 los que gasté para poder arreglar el carro y tenía una semana de haber arreglado el carro, y rompieron el volante”.

Estos son solo dos de las quejas de las decenas de residentes de los edificios ubicados en la cuadra 1900 de Senter Road que denuncian casos similares.

Lo inquilinos también se quejan de que hay campamentos de indigentes en esta zona, y algunos residentes creen que esta situación pudiera estar empeorando los problemas que ellos enfrentan.

Telemundo 48 habló con el concejal Bien Doan quien se reunió con esta comunidad hace un año por los mismos problemas y entre las soluciones inmediatas propuso:

“Les podemos ayudar a ser parte del programa “Neighborhood Watch” o vigilancia del barrio”, dijo Doan.

Además les pide participar de esta forma.

“Que vengan a la reunión mensual de la asociación de barrio para que hablen conmigo o con miembros de mi equipo”, explicó Doan.

También dijo que la policía aumentó el patrullaje.

Contactamos a la policía quienes a través de un comunicado no indicaron:

“Debido a que se trata de un edificio de apartamentos con muchos inquilinos, Telemundo 48 tendría que someter una petición “PRA” para estadísticas de robo dentro de carros, vandalismo, y hurtos.

no tenemos datos sobre cuántos reportes se han hecho dentro del complejo de apartamentos”.

La escalada de casos de robo, vandalismo y la falta de acción por parte de las autoridades tienen angustiados a estos residentes.