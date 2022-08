Oficiales de policía de San José dicen estar agotados, piden ayuda de la ciudad

La lucha continúa entre el sindicato de la policía de San José y la alcaldía.

Oficiales dicen que han sido forzados a trabajar horas extra para llenar los horarios y piden que la ciudad haga más para ayudarlos.

“Duermo unas cuatro horas por noche y regreso a trabajar”, dijo un agente que no quiso ser identificado por miedo a represalias. “Manejé hora y quince minutos para llegar a casa. Me dormí en el camino y me accidenté”.

En un comunicado, el Departamento de Policía de San José dice que los turnos adicionales son obligatorios y una realidad para sus agentes, y que siempre intentan mejorar el bienestar de sus oficiales.

El alcalde de San José, Sam Liccardo, dice que no hay duda que todas las agencias del orden a nivel nacional están luchando, pues es un tiempo difícil para ser oficial.

Agrega que muchos han optado no ser policías después del asesinato de George Floyd y está de acuerdo que hay una escasez de personal.

“Aún somos muy pocos”, dijo Liccardo. “Siempre hemos tenido el departamento más pequeño per cápita en la nación por muchos años”.

Mientras que la alcaldía y el sindicato de oficiales siguen negociando un nuevo contrato, los agentes dicen que no podrán lidiar con todas las horas que se les obliga trabajar, por mucho tiempo por que dicen que el agotamiento ya está tomando efecto y que el moral dentro del departamento también ha bajado ya que son obligados a trabajar más de la cuenta.