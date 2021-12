Oakland votará para ofrecer incentivo de $50,000 para llenar vacantes de oficiales en el departamento de policía

Líderes locales votarán el martes para aprobar o no una propuesta que busca la contratación de más oficiales de policía para combatir la reciente ola de violencia que se vive en Oakland.

La alcaldesa Libby Schaaf y los miembros del Concejo Municipal pretenden cubrir inmediatamente 60 vacantes de oficiales en el Departamento de Policía de Oakland, pero no con novatos de la academia de policía, si no con veteranos de otros departamentos.

La medida ofrecerá un incentivo de $50,000 para los agentes que sean contratados.

El departamento tiene 676 oficiales, el número más bajo registrado en una década, lo que viola la Medida Z aprobada por los votantes que requiere al menos 678 oficiales en todo momento.

La propuesta de emergencia surge en respuesta a los recientes robos masivos a tiendas minoristas y cuando la ciudad acaba de registrar su homicidio número 129 del año, lo que pone a Oakland en camino de terminar su año más mortífero en casi una década. Los homicidios incluyen la muerte de un hombre que intentaba detener el robo de un automóvil y un oficial de policía retirado, Kevin Nishita, que vigilaba a un equipo de televisión local.

La concejal Sheng Thao, quien propuso la medida de emergencia, afirmó que se necesitan oficiales adicionales en las calles lo antes posible. Para lograr eso, también ha propuesto a la ciudad contratar una firma de reclutamiento independiente, "que se asociará con la ciudad en una búsqueda a nivel nacional de oficiales de patrulla talentosos, comprometidos y enfocados en la comunidad con diversos antecedentes y sin antecedentes de mala conducta".

"Y quiero dejar muy claro que estos candidatos potenciales necesitarán pasar por varias entrevistas", agregó Thao. "Necesitamos asegurarnos de que sus valores también se alineen con los de Oakland".

El Concejo Municipal también votará sobre bonificaciones de $ 20,000 para atraer a los residentes de Oakland a inscribirse en la academia de policía.

En un correo electrónico enviado el lunes por la noche, Schaaf escribió que el aumento propuesto a los servicios policiales no afectará a otros servicios, incluidas las inversiones históricas que se acaban de realizar en el Departamento de Prevención de la Violencia.

La acción de emergencia se produce cuando un grupo de defensa, Anti Police-Terror Project, citó un informe el lunes de que el Departamento de Policía de Oakland no se centra en los delitos violentos, sino que está perdiendo el tiempo en temas no criminales y no violentos.

El jefe de policía LeRonne Armstrong emitió un comunicado el lunes por la noche en respuesta al informe:

"Me entristece que en ninguna parte de este informe se mencionen las 129 víctimas de homicidios, los casi 600 tiroteos, los casi 2.500 robos o los casi 500 robos de automóviles que se han producido este año. Las violentas caravanas errantes armadas han aterrorizado a nuestra comunidad , dirigido a nuestras farmacias y negocios, especialmente los dispensarios de marihuana. Además, nuestros residentes, visitantes y negocios a veces se quedan esperando casi un día porque hay pocos oficiales para responder a las emergencias de la comunidad.

"Me pregunto por qué la organización redactaría un informe que continúa usando tácticas divisivas. Una reducción en los oficiales juramentados no hace que Oakland sea más seguro. Claramente, la dotación de personal en el Departamento de Policía de Oakland ha disminuido drásticamente en los últimos 12 meses. En diciembre de 2020, teníamos 740 oficiales juramentados, actualmente hay 676, que está por debajo del requisito de la Medida Z respaldada por los votantes de 678 oficiales juramentados.

"Ya sea que apoyen o no a la aplicación de la ley, espero que todos podamos tener conversaciones productivas sobre soluciones en lugar de ataques constantes y datos inexactos. Todos deberíamos defender una Oakland más segura, en lugar de retórica contra la policía".

Se espera que el Concejo Municipal de Oakland se reúna el martes a las 10:30 a.m., para votar por la propuestas de emergencia.