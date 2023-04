“Es una niña alegre”: habla padre hispano de bebé de 15 meses herida durante tiroteo en Oakland

Un padre de familia hispano aseguró sentirse frustrado ante la violencia que se vive en Oakland luego de que su pequeña, de 15 meses, resultara herida durante un tiroteo ocurrido el lunes a plena luz del día mientras volvían a su hogar.

José, papá de la pequeña Maya, le contó en exclusiva a Telemundo 48 que el día del tiroteo salió de una lavandería a bordo de su vehículo junto a su esposa y dos hijas, de 15 meses y 5 años, cuando se detuvieron en el área de International Boulevard y 12th Avenue.

“En un Stop empezaron a disparar y (dos balas) impactaron en el carro donde veníamos, una está en la puerta delantera del copiloto y otra atravesó la puerta trasera donde iba mi niña”, aseguró José.

El hombre dijo que dos vehículos presuntamente se disparaban entre sí, por lo que su reacción fue agachar a su esposa, que estaba manejando, e intentó que sus hijas se agacharan. Luego, esperó a que pasaran los vehículos sospechosos y se bajó del auto a consolar a la bebé que estaba llorando, sin embargo, no se percató de que estaba herida.

“Pensé que estaba asustada (la niña) y le dije a mi esposa que condujera al estacionamiento de la casa. Cuando saqué la silla, no le miré sangre a la niña, pero en lo que crucé la calle, di unos diez o quince pasos, empezó a salirle sangre y le dije a mi esposa que sacara el carro porque sí le habían dado”, dijo José.

El padre de familia aseguró que, aunque su esposa llamó al 911 no obtuvieron respuesta, por lo que no les quedó otra opción que llevar a la pequeña a una estación de bomberos que se encontraba a una cuadra de su vivienda.

“Recibimos ayuda de los bomberos, ellos agarraron a la niña, le pusieron parches y llamaron a la policía y a la ambulancia”, indicó.

La pequeña Maya, que fue trasladada al Hospital de Niños de Oakland, ha sido sometida a dos cirugías ya que el impacto de bala le dañó sus intestinos. Se espera que el lunes la vuelvan a operar.

“Estamos echándole ganas para salir adelante, la niña está estable, pero la tienen dormida todo el tiempo”, afirmó.

José pidió justicia por lo ocurrido a su hija.

“La verdad estoy frustrado porque llamas a la policía y a veces no llegan o llegan tarde estamos en Oakland y ya no se puede hacer nada”, dijo. “Quiero que atrapen al que hizo esto, la policía solo nos dijo que tienen un video de un carro, que tienen las placas, pero no hemos vuelto hablar con ellos”.

José enfatizó que Maya es una niña alegre, que juega con todo y que si escucha música baila.

Si tienes información sobre el tiroteo comunícate con la policía al (510) 238-3426.