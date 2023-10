Dueño del restaurante Agave Uptown frustrado ante serie de robos a su negocio en Oakland

Enojo, frustración y a la vez tristeza es lo que siente el dueño del restaurante Agave Uptown en Oakland, pues asegura que ya son más de 19 veces las que ladrones han entrado a robar a su negocio y asegura que las autoridades no han hecho nada por ayudarlo.

"Honestamente es algo bien frustrante el hecho de que pasa una vez, pasa otra vez, y vuelve a pasar otra vez, y en cierta manera no miramos ningún cambio", explicó Osvaldo Sánchez, dueño del restaurante.

El último robo ocurrió el lunes en la madrugada por lo que Osvaldo le hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y efectivas.

"Siguen robando, siguen los robos y no se hace nada, muchos negocios van a cerrar, nosotros no vamos a poder sobrevivir si estos robos siguen incrementándose, y si siguen saqueando los restaurantes, y que en esta vez no encontraron dinero porque no aceptamos cash, pero como no encontraron dinero se llevaron un montón de botellas de licor y esto son pérdidas para el negocio", dijo Sánchez.

Osvaldo aseguró que ha reportado cada robo a la policía, pero según él, nada ha cambiado.

Por esa razón, Telemundo 48 habló con Noel Gallo, miembro del concilio de la ciudad de Oakland, quien asegura que abra más actividad policía en la zona.

"Dirigimos a 5 oficiales que tienen que andar en estas calles todo el día, pero también le dicen embajadores, van a tener en esta calle del centro de Broadway y Telegraph, 10 embajadores", dijo Gallo.

Sin embargo, ha sido rara la vez en la que Osvaldo ha visto policías en el área.

“Aquí rara la vez que pasa un policía, entonces obviamente necesitamos más policías, más seguridad, porque los robos suceden cada minuto”, afirmó Osvaldo.

A lo que gallo respondió.

“Le voy a traer al capitán para que usted sepa cuando van a estar los policías aquí y tengan el número directamente"

Mientras esta situación siga sin control, con o sin policías, Osvaldo asegura que alguien deberá proteger a los negocios.

"Hasta que esta situación pare la Guardia Nacional, porque ya no encuentro ninguna otra forma de que lo hagan", aseveró Osvaldo.

El restaurante provee trabajo a 40 empleados, y no le gustaría que, por culpa de la inseguridad, tuvieran que cerrar el negocio.

"Nosotros no vamos a sobrevivir si nos siguen robando más y más porque no tiene caso estar abiertos si nos van a estar robando a cada rato”, puntualizó Osvaldo.

Telemundo 48 contacto a la policía pero hasta el momento no me hemos recibido respuesta.