Ladrones embisten con autos las tiendas de 3 gasolineras de Oakland en menos de 30 minutos

Delincuentes embistieron con vehículos varias tiendas en estaciones de gasolina el martes en la madrugada en Oakland.

El intento de robo masivo quedó grabado en un video de vigilancia.

"Triste, deprimida, frustrada y ansiosa", dijo Marissa Betts, gerente de operaciones de Chevron, sobre cómo se siente tras el incidente.

Los ladrones utilizaron coches para embestir y robar tres gasolineras familiares de Betts en Oakland, todo en menos de 30 minutos.

La serie de delitos comenzó alrededor de las 3:30 a. m., en Lakeshore Avenue. En las imágenes se puede ver a un grupo de unos cinco ladrones irrumpiendo repetidamente en la tienda Chevron. Intentaron robar una caja fuerte, pero huyeron al llegar la policía.

Minutos después, los ladrones acudieron a otra gasolinera en Redwood Road y rompieron una ventana para entrar.

Menos de 15 minutos después, los sospechosos aparecieron en varios vehículos en una gasolinera de la avenida Moraga. Los ladrones estrellaron un auto contra el edificio y se llevaron pequeños artículos antes de huir.

A pesar de que la policía interrumpió al menos dos de los robos, no se han realizado arrestos.

"No pudieron seguirlos debido a la política de persecución", dijo Betts. "No sé cuál es mi postura porque no quiero que persigan a la gente y luego atropellen a un niño o peatón al azar; eso no es justo. Me importan esas familias. También me importa mi negocio".

El Departamento de Policía de Oakland aún intenta determinar si todos los robos están relacionados.

Con más de $100,000 en daños y dos gasolineras cerradas por reparaciones, a Betts le preocupa el efecto que esto tendrá en sus empleados.

"Me preocupan nuestros empleados y asegurarme de que tengan trabajo para que puedan pagar sus facturas", dijo Betts. "Los precios están subiendo con los comestibles, los seguros y todo".

La serie de robos del martes no es la primera vez que las gasolineras son blanco de ataques. Betts dijo que entre octubre de 2023 y 2024, sus gasolineras fueron atacadas 23 veces.

Betts dijo que con cada robo se hace más difícil para los negocios sobrevivir en Oakland.

"Emocionalmente, amo Oakland y me encanta estar aquí. Financieramente, no lo sé", dijo Betts. "No quiero rendirme porque ya hemos estado aquí. Mi abuelo empezó esto en la década de 1970. Ha sido un pilar fundamental y me gustaría continuar ese legado, pero también debo ser realista".