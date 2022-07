Camioneros protestan en el puerto de Oakland

Decenas de camioneros independientes protestaron por segundo día consecutivo en el puerto de Oakland para expresar su oposición a la Ley AB-5 que redefine el tipo de trabajadores pueden continuar siendo calificados como “contratistas”

“Yo como contratista independiente, yo decido trabajar con compañía, si mañana digo no quiero trabajar tengo derecho y esta ley prácticamente quita ese derecho de ser mi propio jefe, yo tengo que ser el empleado de otro”, explicó Alejandro Erazo, camionero.

La ley busca darles más protecciones laborales, como el pago de horas extras a ciertos trabajadores, sin embargo, para ello deben ser reclasificados como empleados y no como contratistas.

“Lo que no me gusta de la ley es que me quita la independencia como dueño operador, prácticamente me haría depender de una compañía cuando yo quiero seguir siendo independiente”, aseguró Erwin Alfaro, camionero.

Aunque la ley fue demandada por la Asociación de Camioneros de California, el 30 de junio la Corte Suprema se negó a revisarla, y ahora muchos de los que trabajan en esta industria tratan de ver cómo seguir operando de forma independiente, lo que no es fácil por los requisitos.

“Para agarrar eso el costo es grande de aseguranza y todo, hay unos donde el costo está en $10,000 para arriba”, dijo Alfaro.

Los manifestantes piden la intervención del gobernador para que esta industria este exenta de la ley, pero su oficina explicó que desde el 2018 la Corte Suprema de California emitió una opinión unánime restringiendo el uso de contratistas independientes lo que quedo codificado en la AB-5.

Desde entonces California ha estado desarrollando orientaciones, creando exenciones fiscales, programas de asistencia financiera y vías que puedan ayudar a las empresas a cumplir con la ley.

Se tiene previsto que esta proteste culmine el miércoles, sin embargo, podrían extenderla hasta el fin de semana.