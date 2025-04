Reporte indica que el 80% de estudiantes latinos no están a un buen nivel educativo en Oakland

Estudiantes, padres y miembros de la Organizacion Families in Action marcharon el miércoles por las calles de Oakland para exigir una mejor educación.



Un reporte de la organización reveló que los estudiantes latinos y negros de este distrito no están al nivel que necesitan estar en matemática y lectura.

Según el reporte el 80% de los estudiantes latinos no están al nivel que se necesita.



“Pues yo tenía que buscar otros lugares donde me dieran clases, tenía que asistir a otros colegios para subir mis grados lo que pasa es en esas escuelas les ofrecen más cosas, tengo que sobrepasar a esas personas porque no tengo las mismas oportunidades de ellos”, indicó Tatiana Novoa, estudiante del Distrito Escolar Unificado de Oakland.



Aunque es su último año le preocupa que sus compañeros más jóvenes no cuenten con la ayuda que necesitan.

“Necesitamos también maestros que nos ayuden aprender bien el inglés porque he notado que muchos niños están llegando a nuestras escuelas y no saben hablar bien el inglés”, aseguró Tatiana.

La situación, según ella, ha afectado a algunos de compañeros de su mismo grado.



“Ellos se salieron de la escuela porque ya no querían estar en la escuela y se iban a trabajar porque no había recursos en las escuelas”, afirmó Tatiana.

Algunos de los padres de familia compartieron su sentir.

“Mi escuela tiene a muchos niños recién llegados y nuestra escuela tiene muchas necesidades porque algunos llegan con problemas de que dejan su país, de aprendizaje, no tienen suficientes maestros y aulas”, aseguró Mayra Agudiño, sus hijos estudian el distrito escolar.





Los manifestantes pidieron al distrito invertir en aumentar la asistencia estudiantil,

tener un balance entre escuelas públicas y chárter, y dedicar recursos adicionales a estudiantes que no dominan el idioma inglés.