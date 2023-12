Oakland con el peor tiempo de respuesta de emergencia del 911 en el Área de la Bahía

Oakland tiene uno de los peores tiempos de respuesta de emergencia del estado y la falta de personal en el centro de llamadas del 911 es gran parte del problema, esto según un reporte de nuestra estación hermana NBC Bay Area.

Roberto Zabala dijo que estaba caminando por las calles de Oakland cuando un hombre armado con una pistola lo asaltó, inmediatamente llamó al 911.

“Yo andaba asustado y creo que fueron 2 o 3 veces que tuve que llamar y no había respuesta”, aseguró Roberto.

El hombre explicó que logró escapar ileso de este ataque, pero la frustración de no recibir una respuesta del centro de llamadas de emergencia terminó siendo peor que el mismo asalto.

“Si las personas que estamos en Oakland estamos necesitando el servicio de la ciudad en la que vivimos y pagamos impuestos para ellos deberían tener servicio para toda la comunidad pero no lo tienen”, aseveró Roberto.

La respuesta del centro de llamadas del 911 de Oakland es la segunda peor del Área de la Bahía.

El concejal Noel Gallo explicó que hay múltiples factores que están evaluando para solucionarlo como usar presupuesto de $2 millones del condado para mejorar la tecnología, entrenamiento y supervisión, pero el principal problema es una escasez de personal.

“Nos faltan como 25 dispatchers, tenemos el dinero, las posiciones, pero falta el entrenamiento”, dijo Gallo.

Queriendo entender por qué pasaba tanto tiempo sin llenar estas vacantes, la concejal Janani Ramachandran abrió una investigación sobre los procesos de contratación de la ciudad.

“Los resultados mostraron que estas posiciones habían recibido más de 1,000 candidatos interesados, pero en todo un año nadie nunca revisó sus perfiles o les respondió a pesar de la urgencia por llenar estas posiciones”, dijo Ramachandran.

Lo que muestran estos resultados es que hay un fallo administrativo dentro del Departamento de Recursos Humanos de la ciudad de Oakland y de no corregirse esto continuará afectando a los residentes.

“Es muy desafortunado saber que no tomaron el tiempo y que hubo muchísimas aplicaciones que a lo mejor tenían las calificaciones y requisitos para el trabajo, y es triste ver que no lo hicieron y a lo mejor hasta haya gente que perdió su vida porque no respondieron a la llamada que necesitaban en ese momento”, indicó Daniela Zamora, trabaja en Oakland.

Telemundo 48 le preguntó a la concejal qué acciones se han tomado para solucionar este problema, a lo que nos respondió:

“Concluimos que se trató de un error humano y la persona que no revisó estos candidatos ya no trabaja para la ciudad, pero también queremos soluciones a largo plazo”, afirmó Ramachandran.

Por esta razón, presentarán el reporte al Concejo de la ciudad y espera en las próximas reuniones se tome acción, ya sea creando políticas que exijan a recursos humanos y a la administración de la ciudad revisar estos candidatos, y mejorar comunicaciones con el departamento de policía.