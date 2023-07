“Se llevaron todo”: paletero de 80 años víctima de robo a mano armada  en Oakland 

Un paletero fue víctima de robo a mano armada el lunes al mediodía en Oakland, y el incidente quedó captado en video y fue publicado en CITIZEN APP.

Telemundo 48 habló en exclusiva con la víctima, Juan Díaz, quien tiene 80 años de edad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Juan vende helados y paletas en el corazón de Fruitvale y nos contó que lo han asaltado varias veces pero que el incidente del lunes fue el susto más grande que jamás ha enfrentado, “y se llevaron todo lo que tenía”, aseguró.

Oficiales indicaron que dos desconocidos se acercaron a la víctima, le apuntaron con un arma y le robaron sus pertenencias. La víctima no sufrió daños físicos pero sí quedó traumatizado por la experiencia, le dijo a Telemundo 48.

En total le robaron $120 y aunque no le robaron sus helados, no pudo salir a trabajar por el trauma del incidente pero tiene que hacerlo pronto, ya que no solo es su sustento, sino que su familia en Perú lo necesita.

Juan nos dijo que de las 8 veces que lo han robado en los últimos 10 años aproximadamente, en Oakland esta fue la peor: "Porque uno de ellos quería levantar la pistola para meter un balazo".

La policía dijo que el robo ocurrió en la cuadra 3900 de E 18 Street y que los sospechoso huyeron a bordo de un vehículo que los estaba esperando.

Si tienes información sobre el caso comunícate con la policía al (510) 238-3326.

La comunidad se organizó y creó una recolecta de dinero en línea. El sábado va a haber una venta de helados en la Fruitvale para recaudar fondos para ayudarlo.