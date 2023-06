Negocios dejan de aceptar pagos en efectivo ante inseguridad en Oakland

Negocios han optado por no recibir dinero en efecto como forma de pago debido a la inseguridad que se registra actualmente en Oakland.

Uriel Herrera trabaja en Umami Café donde desde hace seis meses solo aceptan tarjetas de débito o crédito como pago.

Pero Umami no es el único negocio que tomo esta medida.

Al norte de Oakland al menos otros cuatro negocios no aceptan pagos en efectivo.

Uno de ellos es Asha donde clientes se mostraron a favor y en contra de esta decisión.

"Está bien yo de hecho nunca tengo cash es mejor con tarjeta así también tampoco te roban", dijo Juan Reza, cliente.

"No me parece, no todo el mundo tiene una tarjeta además pueden venir y robar la tarjeta también", indicó Jessica Reza, cliente.

Sin embargo, los comerciantes aseguran que esta medida es necesaria, no solo para evitar robos sino también por la seguridad de los trabajadores.

“Antes de implementar esta modalidad mi negocio había sido vandalizado varias veces y los ladrones lo único que se llevaban era dinero, es una lástima porque hay estudiantes o gente mayor que no tienen tarjetas y no se les pueden vender”, dijo Angel Har, de Asha Tea House.

Tratamos de comunicarnos con la alcaldesa Shen Thao pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta, sin embargo, logramos contactar al concejal Noe Gallo quien dijo:

"Yo hoy mismo voy a pedir en el concilio que la policía no sólo este en sus patrullas sino también necesitamos policías de pie".