Propietarios indignados: moratoria de desalojos continuará vigente en Oakland

El condado Alameda dará por finalizada la moratoria de desalojos el próximo 28 de abril, a pesar de esto, Oakland continuará con esta medida provocando que propietarios protestaran de la alcaldía para exigirle a los concejales que cambien de opinión y que encuentren otra solución.

Los manifestantes pidieron ser escuchados luego de años bajo esta política.

“Mientras ellos extienden la moratoria nosotros sufrimos y tratamos de buscar fondos para pagar la hipotecas”, explicó Francisco Acosta, propietario.

Francisco dice que ya perdió demasiado dinero.

“Tengo cuatro propiedades en renta y me deben 57,000 dólares”, aseguró.

Los afectados aseguraron que algunos inquilinos han abusado del sistema.

“Tiene negocio en casa y hace hasta $10,000 por mes y no puede pagar la renta que son $1,500 pero antes la pagaba pero ahora porque los concejales dicen que no hay que pagarla”, indicó Francisco.

Ruben Pérez, propietario, afirmó que se siente ahogado económicamente.

“Pues he perdido mucho dinero ya casi $50,000 y si no paga uno los impuestos y yo no pude pagarlos y ellos me cobran hasta penalty”, dijo Pérez.

Por su parte las organizaciones que están a favor de los inquilinos y en contra de los desalojos están de acuerdo con las decisiones que tomó el Concejo de Oakland.

Oakland sería una de las pocas ciudades del condado Alameda que mantendría de forma indefinida esta medida.