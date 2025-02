Comunidad religiosa marcha por los inmigrantes en Oakland

Miembros de diferentes iglesias y organizaciones religiosas de Oakland se reunieron el jueves en la tarde en la plaza de Fruitvale para mostrar su apoyo a la comunidad indocumentada de esa ciudad.

“Es importante hacerlo para dejarle a nuestras comunidades saber que estamos con aquellos que son más vulnerables porque ahorita hay muchos discursos de deportaciones”, indicó Davide Girlando, vocero de la organización religiosa Faith in Action.

Por esta razón, necesitan el apoyo de la ciudad.

“Que todavía nuestros líderes queremos que ellos tengan protecciones para los más vulnerables”, indicó Girlando.

Olga Juárez, de origen mexicano, lleva viviendo en el país desde hace 24 años y acudió a la marcha en representación de la comunidad indocumentada que tiene miedo de salir a la calle.

“Muy feliz y especial con la comunidad decimos güeros porque tenemos una comunidad hermosa que nos está apoyando demasiado. Como ves son más ellos que nuestra gente”, expresó Olga.

Olga aseguró que arreglar su situación migratoria no fue fácil, por eso indicó, que ha tenido conversaciones difíciles con sus hijos.

“Ellos ya están grandes y les he comentado que si me voy a México, que si van conmigo, me dijeron que no porque son de aquí. Así que solo me parte el corazón. Los trajimos para tuvieran un mejor futuro y si se quieren quedar está bien”, aseveró Olga.

La organización Faith in Action ofrece talleres para la comunidad inmigrante.

Para más información visita https://faithinaction.org/ .