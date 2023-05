Maestros de Oakland protestan fuera del edificio en construcción del distrito escolar durante sexto día de huelga

Los maestros de Oakland se concentraron frente al sitio de construcción del nuevo centro administrativo de OUSD de $57 millones ubicado en Union Street el jueves, argumentando que el dinero debería destinarse a reparar las aulas.

La propuesta salarial del distrito sobre la mesa incluye un aumento retroactivo del 10% y un bono único de $5,000 para los miembros del sindicato. También proporciona a cada maestro un aumento de por lo menos 13% y hasta 22%.

La oferta también reduce el tiempo que les toma a los maestros llegar a la cima de la escala salarial de 32 años a 20 años.

Sin embargo, los funcionarios del distrito se mantienen firmes en que las propuestas del sindicato que abordan la falta de vivienda, el uso de propiedades vacantes y el paisajismo tolerante a la sequía no deben ser parte del proceso de negociación y tienen un costo prohibitivo.

La superintendente Kyla Johnson-Trammell dijo que el sindicato de maestros estaba "asignando al distrito amplios problemas sociales" que están fuera de su alcance.

“Si bien el distrito está de acuerdo en que estos problemas deben abordarse, y estamos trabajando en muchos de ellos, los problemas no pueden abordarse solo a través de los presupuestos del distrito escolar. Exigen el apoyo del gobierno de varias agencias”, dijo Johnson-Trammell en un comunicado emitido por el distrito.

Mientras tanto, los maestros sostienen que el distrito no ha logrado negociar con ellos durante siete meses y que sus demandas de bien común incluyen mejoras críticas para las instalaciones escolares "en ruinas" que necesitan atención inmediata.

El distrito está gastando millones en un nuevo centro administrativo central en lugar de solucionar problemas urgentes de seguridad en las escuelas, según el sindicato de maestros.

"Los educadores tienen la intención de señalar que OUSD está gastando $57 millones de los fondos de la Medida Y en un proyecto que no brinda ningún beneficio inmediato a los estudiantes o maestros en las escuelas", dijo el sindicato en un comunicado el miércoles por la noche.

La Medida Y, aprobada por votos en 2020, permitió que el distrito emitiera $735 millones en bonos para pagar las mejoras necesarias en las escuelas y las instalaciones en todo el distrito.

"OUSD ha sido culpable de gastos excesivos masivos en administración durante décadas: las auditorías externas y los informes han verificado esto continuamente, pero OUSD no quiere ceder", dijo Marika Iyer, maestra de inglés y estudios étnicos de la escuela secundaria. "Es hora de priorizar la educación de nuestros estudiantes, no más trabajos bien pagados y edificios que no necesitamos".

El sindicato de maestros dice que los fondos de la Medida Y podrían pagar para abordar los problemas de plomería que están causando que las aguas residuales sin tratar se filtren en las aulas, para mejoras de calefacción y refrigeración, y la eliminación de materiales peligrosos en los campus que han informado niveles elevados de contaminantes en el agua y el suelo.

Costaría más de mil millones de dólares implementar las propuestas de "bien común" que exigen los maestros en huelga de Oakland, dijeron funcionarios del distrito escolar el miércoles por la noche.

Con 11 días restantes en el año escolar para 35,000 estudiantes en el distrito, continúa el estancamiento entre el Distrito Escolar Unificado de Oakland y la Asociación de Educación de Oakland, que representa a unos 3,000 maestros y otros empleados.