Autoridades estatales interceden en negociaciones ante segundo día de huelga de maestros en Oakland

Miles de maestros en Oakland continúan protestando en su segundo día de huelga al no llegar a un acuerdo con el distrito escolar sobre el contrato laboral y los recursos que están pidiendo para los estudiantes y las escuelas.

Los 3.000 maestros, consejeros y otro personal escolar se organizaron para hacer piquetes frente a las escuelas el viernes.

Una de las principales negociadoras del sindicato de maestros dijo que su equipo no solo no ha recibido una propuesta de contrato significativa por escrito, sino que también acaban de enterarse de que han estado negociando con negociadores del distrito que no tienen poder para finalizar un trato.

"La junta escolar no le ha dado al equipo de negociación de OUSD la autoridad para resolver este contrato, por lo que es realmente frustrante saber que ese es el caso", dijo Vilma Serrano, copresidenta de negociación de la Asociación de Educación de Oakland. "Llevamos siete meses negociando ¿Por qué no se ha resuelto esto?".

Mientras tanto, el Superintendente de Instrucción Pública del estado, Tony Thurmond, intervino para mediar. Hace cuatro años con Thurmond como mediador, los maestros y el Distrito Escolar Unificado de Oakland pudieron llegar a un acuerdo después de 30 horas de mediación.

"Mi trabajo es asegurarme de que la conversación continúe, que todos hablen y que estemos analizando todas las opciones para encontrar una solución", dijo Thurmond.

En un comunicado el jueves por la noche, el distrito dijo que su equipo ha trabajado día y noche tratando de llegar a un acuerdo y sintieron que habían "cerrado la brecha significativamente, haciendo una oferta de compensación sin precedentes a nuestros maestros".

La superintendente del Distrito Escolar Unificado de Oakland, Kyla Johnson Trammell, dijo en una conferencia de prensa el jueves por la mañana que OUSD había hecho una oferta "histórica" ​​a OEA por un total de casi $70 millones. Pero el distrito también dijo que algunas de las demandas sindicales son demasiado costosas o están fuera de su autoridad, como terminar con la falta de vivienda de los estudiantes y el transporte para todos los estudiantes.

Las escuelas volverán a estar abiertas para los estudiantes el viernes, atendidas por trabajadores de la oficina central del distrito. Pero con los maestros fuera, no habrá ninguna instrucción.