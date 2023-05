Quinto día de huelga: maestros indignados tras cancelación de reunión con miembros del distrito escolar de Oakland

Durante el quinto día de huelga, maestros de Oakland llegaron a protestar el miércoles a las afuera del edificio donde se reúne la junta de educación a pesar de que en horas de la mañana recibieron la noticia de que la reunión entre los miembros de dicha directiva estaba cancelada.

“Quinto día afuera con la lluvia y el sol y que no estamos con los niños. Eso me da energía estar enseñando y ahora que no podemos me siento triste”, dijo, Kate Krumrei, maestra de Oakland.

Los docentes dicen sentirse decepcionados con la cancelación de esta reunión y con la falta de un acuerdo.

“Estoy un poco desilusionado con el distrito. Es mi séptimo año enseñando con el distrito y es mi segunda huelga y uno se siente desilusionado”, indicó Krumrei.

Telemundo 48 contactó al distrito escolar para saber la razón detrás de la cancelación de la reunión y el vocero respondió por escrito lo siguiente:

“La Junta de Educación canceló la reunión de esta noche porque no podíamos asegurar que tendríamos suficientes miembros de la directiva o que en la reunión no habría interrupciones”.

Con respecto a las negociaciones, los docentes nos explicaron:

“Por eso estamos en strike porque el distrito no está negociando con nosotros de una manera justa. ellos dicen: vamos a comenzar la reunión a las 7:45 y empiezan a las 11 de la noche para que todo el equipo esté cansado”, aseguró Reyna Cabezas, maestra.

El distrito por su parte ha dicho que hace todo lo posible por negociar de buena fe.

Sin embargo, la perdida de clases solo perjudica a los estudiantes.

“Muchos estudiantes vienen de Centroamérica sin acompañamiento de adultos y están luchando y pidiendo educarse y pidiendo trabajos”, indicó Cabezas.

También nos confirmaron que uno de los educadores y líder en las negociaciones falleció pero que a pesar de esta dura perdida, esto no afectará el curso de las negociaciones ya que tienen a un equipo de unos 50 maestros tratando de llegar a un acuerdo con el distrito escolar.