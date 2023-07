Cuatro homicidios en menos de 12 horas en Oakland

Cuatro homicidios se registraron el miércoles en 10 horas en las calles de Oakland, una situación que tiene a residentes y autoridades preocupadas ante el aumento de la violencia armada en la ciudad.

El último tiroteo ocurrió a las 11:00 a.m., en la cuadra 2100 de 106th Avenue donde una persona recibió un impacto de bala.

"Había visto un accidente y no me dejaron pasar con mis hijos me tuve que estacionar allá. Me dijo mi cuñada que había muerto alguien allí", dijo un residente que prefirió mantenerse en el anonimato.

Autoridades informaron que dentro del auto que terminó estrellado había un hombre que fue declarado muerto.

Horas antes, casi a las 5:00 a.m., otra persona fue asesinada en la cuadra 1200 de 18th Street.

La víctima fue una mujer que a pesar de los esfuerzos de los paramédicos no logró sobrevivir.

En paralelo, un hombre llegó a un hospital local con heridas de bala, se cree que fue baleado en el mismo tiroteo donde murió la mujer, sin embargo, autoridades desconocen la relación entre ambos.

Luego alrededor de la 1:30 a.m., se registró otro tiroteo en la cuadra 1100 en 99th Avenue.

En el hecho murieron dos personas, un hombre y una mujer, que se encontraban dentro de una vivienda.

Hasta el momento se desconoce las causas y las circunstancias del tiroteo.

Por su parte, la alcaldesa Sheng Thao emitió un comunicado refiriéndose a la ola de violencia que en parte dice:

"Reducir la violencia a causa de armas de fuego sigue siendo mi primera prioridad [...] Ha regresado el patrullaje de oficiales a pie a muchos vecindarios y agregaremos más en el futuro cercano. También trabajamos para expandir MACRO en la ciudad".

Macro es el programa de respuesta de asistencia comunitaria para asuntos no violentos.

Darren Allison, jefe interino de la policía , dijo que estos incidentes no están relacionados, que adicional a estos 4 homicidios, han investigado 57 este año, un poco menos que el año pasado para esta fecha.