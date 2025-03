Madre hispana exige justicia tras el asesinato de su hijo de 17 años en Oakland

Una madre hispana expresó su sentir luego de enterarse de que el sospechoso de asesinar a su hijo, de 17 años, en Oakland no enfrentará cargos criminales.

“Lastimosamente dejaron libres a los culpables, pues hoy fue mi hijo mañana quién”, aseguró Candelaria Nohemi Francisco, madre de D’Alessandro Miguel Francisco.



Candelaria recordó que el 15 de noviembre del 2024 D’Alessandro salió de su trabajo poco después de las 4:00 p.m. Tres horas después su hijo fue baleado sobre la cuadra mil 200 de 86th Avenue en Oakland.

Video de vigilancia mostró el momento cuando, según Candelaria, ocurrió el tiroteo.

En las imágenes se ve a dos sujetos correr del auto y se escucha lo que parecen ser disparos, luego se ve que otro sujeto se queda en la escena. Segundos después se escucha ´dejemos el cuerpo´ y posteriormente se ve a los sujetos correr, dejando el auto abandonado.

“Lo dejaron en el olvido”, aseguró Candelaria.

En este entonces la policía arrestó a un sospechoso, pero este martes sin explicar el por qué nos informaron que el sujeto no enfrentará cargos.

“Él era un buen niño, ayudaba a todos. Él no se metía en nada inclusive me ayudaba vendiendo sándwiches por la enfermedad de la nena porque yo no estaba trabajando”, aseguró Candelaria.

Por su parte Madeline González Francisco, hermana de D’Alessandro expresó sus sentimientos ante la noticia.

“Me enfermé, terminé en el hospital por la tristeza que tenía en mi corazón, y todavía sigue la tristeza”, indicó Madeline.

Madeline no pierde la esperanza de que algún día se haga justicia.

“Siempre le pido a diosito que me escuche a mí y a mi familia para que encuentren a los culpables”, afirmó Madeline.

Candelaria le hizo una llamado a la comunidad para que asistan a una marcha que realizarán el 10 de abril para recordar a su hijo.

Si tienes información sobre este caso llama a la policía de Oakland.