Aumenta tasa de estudiantes latinos en Oakland que irán a la universidad

La cantidad de estudiantes latinos de varias escuelas de Oakland que ahora califican para estudios superiores ha aumentado dramáticamente.

Esos estudiantes hoy celebran junto a sus mentores y líderes escolares el mayor logro de sus vidas.

"Traté de obtener más clases para mejorar mi resume y eso me logró que me acepten a Calpoly Humboldt que me encanta", aseguró Jonathan Muñoz, estudiante.

En el 2019 sólo 38% de los alumnos hispanos calificaban para entrar a la universidad, pero este porcentaje aumento a 58% en el 2024.

“Están orgullosos (sus padres) pero me siento mal a veces porque faltan unos años a que les pueda reparar por los sacrificios", dijo Jonathan.

Javier Barraza pertenece a la organización Familias en Acción que ayuda a los jóvenes a precisamente alcanzar la meta.

"En clases estamos hablando presentaciones de este material hablando de clases que son de la A la G entrenando a que ellos lo hagan, estudiantes se hablen entre sí y aprendan", indicó Barraza.

El Distrito Escolar Unificado de Oakland espera amplificar este éxito con un plan.

"Son programas académicos que proveen oportunidades para que alumnos exploten carreras y tomen clases universidad mientras están en grado 9-12", aseveró Vanessa Cifuentes, superintendente escuelas secundarias OUSD.

Jonathan será el primero en su familia en acudir a la universidad.

“Feliz, orgullosa cómo mamá que mi primer hijo vaya a la universidad", añadió Melvy Muñoz, madre de Jonathan.