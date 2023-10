Oakland: estafadores de dueños de mascotas perdidas

Autoridades advirtieron esta semana a los residentes de Oakland sobre una nueva estafa dirigida a personas que han publicado a sus animales perdidos en las redes sociales.

Quienes han publicado en línea animales perdidos han sido contactadas por una persona que dice ser un empleado de Oakland Animal Services (OES, por sus siglas en inglés), dijeron funcionarios de la ciudad en un aviso el miércoles.

El estafador afirmaría que encontraron al animal perdido pero que está gravemente herido. Luego se le pide al dueño de la mascota que pague una suma elevada para cubrir las facturas médicas del animal, dijeron funcionarios de la ciudad, quienes enfatizaron que la OEA nunca pediría dinero por teléfono.

Funcionarios instaron a los miembros de la comunidad a compartir información sobre la estafa con amigos y familiares para advertir a la gente al respecto.

"Entendemos que cualquiera que haya perdido una mascota se sienta especialmente estresado, lo que los hace muy vulnerables a una estafa cruel como esta", dijo Ann Dunn, directora de Oakland Animal Services, en un comunicado.

Según funcionarios de la ciudad, la OEA pediría al posible propietario que acudiera a sus instalaciones en caso de pérdida de una mascota y confirmara que el animal es suyo, y que nunca pediría un pago por teléfono.

Quienes no estén seguros de estar interactuando con un representante de la OEA pueden comunicarse con oas@oaklandca.net o acercarse a las instalaciones de la agencia durante el horario de atención, todos los días de 11:00 a.m., a 5:00 p.m., excepto los jueves, cuando la OEA está abierta de 11:00 a.m., a 7:00 p.m.

Si tienes información relevante sobre la estafa puedes reportarla a https://www.oaklandca.gov/services/report-a-crime-online o llamando a la línea que no es de emergencia de la policía de Oakland al (510) 777- 3333.