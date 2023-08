Escuela ofrece programa donde jóvenes estudian español para aprender inglés en Oakland

Una escuela de Oakland está marcando un precedente al ofrecer una clase dedicada a los estudiantes inmigrantes que acaban de llegar al país.

Un total de 21 estudiantes los que comparten este salón de clases que tienen 3 cosas en común: todos son latinos, llegaron hace poco a Estados Unidos y están aprendiendo español.

Liderados por el profesor Michael Rodríguez conforman una clase única que por primera vez se imparte en el Distrito Escolar Unificado de Oakland llamada “Español para hispanoparlantes”.

“Queremos que dominen su propio idioma porque la adquisición siempre se hace más fácil cuando uno es fuerte en su propio idioma, y esa fortaleza es la que quiero inculcar en los niños aquí”, explicó Rodríguez, maestro en United for Success Academy.

El curso se enseña en la escuela United for Success Academy y refuerza el conocimiento que estos niños dejaron a medias cuando migraron.

“Varias cosas que en nuestro país no lo hablábamos”, dijo Karen Madrid, estudiante de español para hispanoparlantes.

También les sirve como un oasis ante la transición cultural que están experimentando.

“Nos comprendemos. Nos sentimos cómodos como si estuviera en una clase de Colombia, en una clase de México. Así se siente uno, chévere”, indicó Daniel Arguello Torres, estudiante de español para hispanoparlantes.

Estos alumnos son parte de los 2,624estudiantes que acaban de llegar al país y que asisten a las escuelas públicas de Oakland. La mayoría proviene de Guatemala, Honduras, México y El Salvador.

Pero esta iniciativa da un paso más adelante y ofrecerá clases de inglés para los padres de familia de estos estudiantes quienes también acaban de llegar al país.

“Y esperamos que sean los padres de estos mismos estudiantes que puedan llegar aquí porque así holísticamente tienen la base en casa y su mamá y su papá pueden ir aprendiendo inglés a la misma vez que ellos”, expresó Rodríguez.

Las inscripciones ya están abiertas y está previsto que el programa comience en septiembre. Mientras tanto, estos alumnos que estudian español para aprender inglés tienen un mensaje para otros jóvenes como ellos.

“A los que me estén viendo, les digo que cuando estén aprendiendo inglés que no sean tímidos que no se sientan que no lo hice bien porque otra vez lo van a hacer mejor”, dijo Ana Siguantai, estudiante de español para hispanoparlantes

“Si tú no practicas, si tú no lo intentas nunca vas a llegar a aprender el inglés, tienes que practicar con personas que hablan el inglés”, afirmó Daniel Arguello Torres, estudiante de español para hispanoparlantes.