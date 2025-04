Comerciantes tienen pocas expectativas ante elecciones de alcalde en Oakland

Comerciantes continúan luchando contra la inseguridad y la delincuencia en Oakland.

Telemundo 48 habló con algunos dueños de negocios ante la víspera de las elecciones de alcalde que se llevarán a cabo el martes.

Fue hace casi una semana que Rigoberto Murillo observó a un joven que “

“El adulto fue el que creo lo navajeó y luego se le dejaron ir como 4 personas más”, relató Rigoberto.

Por tratar de ayudarlos, terminó él mismo siendo golpeado, y además le robaron su billetera.

“El primer golpe que me dieron me pegaron en la nuca y casi perdí el sentido”, afirmó Rigoberto.

Aunque Rigoberto aseguró que llamaron a la policía e hicieron el reporte, ellos le dijeron:

“Les decimos quienes son pero dicen no pueden agarrar a los 20 juntos, que tienen que ver quién te ataca pero cuando les hablas no vienen en el momento, te regresan la llamada como a los dos, tres días”, aseveró Rigoberto.

Así que no solo el dolor físico lo ahoga ahora, pero también la impotencia.

“Yo estoy a punto de cerrar ya este fin de mes, por lo mismo porque siento impotencia de que veo las personas aquí que nos atacaron y las miro y ¿usted cree que no siento coraje cuando las miro?, ósea ver que la policía no puede hacer nada porque supuestamente son niños”, dijo Rigoberto.

Aunque según las autoridades el crimen en general bajó en la ciudad de Oakland en el año 2024, muchos dicen eso no se nota.

Es que solo una semana antes Rigoberto afirmó que su esposa también fue robada en una gasolinera del área.

“Me había abierto la puerta del carro, me puso la pistola y me dijo que le diera la bolsa pues yo se la entregué, y abrió la puerta de atrás y me sacó mi otra mochila con mi tableta”, relató Guadalupe Murillo, esposa de Rigoberto.



Así que en vísperas de la elección de un nuevo alcalde permanente para la ciudad, tienen pocas ilusiones.



“Porque perdí la fe, perdí la fe en esas personas que quieren que vote uno por ellos, y no hacen nada por los clientes”, enfatizó Rigoberto.

“Todos los años voto, pero la verdad no he visto cambios, ya ahorita no hay respeto no hay nada”, indicó Guadalupe.