Exjefe de policía de Oakland ofrecerá declaraciones tras su despido

Leronne Armstrong, exjefe de policía de Oakland, ofrecerá declaraciones el viernes después de que la recién electa alcaldesa de la ciudad explicara por qué decidió despedirlo.

La alcaldesa Sheng Thao, en una entrevista con nuestra estación hermana NBC Bay Area, respaldó su decisión de sacar de la ciudad Armstrong, sin motivo alguno.

“Ya no tengo la confianza de que pueda seguir haciendo lo necesario para reformar el Departamento de Policía de Oakland y, además, sacar a la ciudad de la supervisión federal”, dijo Thao.

Armstrong ha estado en licencia administrativa desde el mes pasado. Darren Allison continuará al frente del Departamento de Policía de Oakland como jefe interino de policía.

El despido ocurrió luego de que saliera a la luz pública un informe sobre una investigación independiente que encontró que Armstrong manejó mal los casos de mala conducta de un oficial, incluido incidente en el que el agente se dio a la fuga tras chocar un vehículo que involucró a un sargento que estaba en una patrulla en ese momento.

Armstrong emitió esta semana un comunicado diciendo que continúa evaluando las opciones legales mientras busca preservar sus derechos y reputación.

Abajo su declaración completa:

“Quiero agradecer a la comunidad por su fuerte muestra de apoyo tras la decisión del Alcalde de despedirme como Jefe. Realmente ha sido un honor y un privilegio servir a esta ciudad durante más de dos décadas.

Como nativo de Oakland, sé lo especial que es esta ciudad. Significa mucho para mí que me haya ganado la confianza y el respeto de tantos líderes y miembros de esta comunidad. Aprecio sus esfuerzos por defender mi causa y les agradezco por tratar de ayudar al alcalde a comprender que el mejor camino a seguir para la ciudad era que yo siguiera como jefe.

Realmente aprecio todos los mensajes alentadores y las llamadas telefónicas que he recibido. No puedo reconocerlos a todos individualmente. Pero sepa que he escuchado y recibido sus mensajes de apoyo. Quiero agradecer especialmente a algunas personas. Me gustaría agradecer a la alcaldesa Libby Schaaf y a la Comisión de Policía de Oakland por confiar en mí para dirigir la OPD durante su mandato. También me gustaría agradecer al Capítulo de Oakland de la NAACP, la comunidad espiritual de Oakland, la Cámara de Comercio de China, la comunidad API y otros líderes comunitarios y vecinales que se presentaron en las manifestaciones por su tremendo y vocal apoyo durante el último mes.

Quiero agradecer a todas las personas que vinieron hoy al ayuntamiento para estar conmigo y con Oakland, para hacer de nuestra ciudad, nuestra fuerza policial y nuestra comunidad un lugar mejor.

Quiero mostrar mi especial aprecio y admiración por las mujeres y los hombres trabajadores del Departamento de Policía de Oakland. Gracias por todo lo que hace para mantener segura a la Ciudad de Oakland. Realmente son los profesionales de las fuerzas del orden que más trabajan en los Estados Unidos.

He estado recibiendo muchas preguntas sobre mis próximos pasos. Tenga en cuenta que sigo creyendo que mi despido fue el resultado de un proceso fundamentalmente defectuoso que resultó en conclusiones injustas e inexactas sobre mí. Sigo evaluando mis opciones legales para preservar mis derechos y mi reputación ganada con tanto esfuerzo”.