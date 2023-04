Incertidumbre ante fin de la moratoria de desalojos en Oakland

La moratoria contra los desalojos se ha convertido en un campo de batalla en Oakland entre quienes apoyan esta medida y muchos propietarios que todavía no reciben el dinero de rentas retrasadas.

El Comité de Desarrollo Económico y Comunitario votará el martes sobre una nueva ordenanza con cambios a la moratoria de desalojos.

“Nosotros queremos protecciones para que no se puedan usar después de los desalojos como una manera de hacer dinero ora la gente rica”, indicó Leah Simon-Weisberg, directora legal para el Instituto ACCE.

Bajo la nueva propuesta el proceso para eliminar la moratoria seria gradual.

A partir del primero de mayo, el propietario podría desalojar a un inquilino por falta de pago si no comprueba que tiene dificultades financieras a causa del COVID-19, y a partir de septiembre, las protecciones acabarían por completo.

Pero de no aprobarse este programa de desalojo gradual muchos temen lo peor.

“Entonces vamos a ver muchos inquilinos en la calle: niños, padres, abuelas durmiendo en la calle porque no tenemos donde ir si pierden sus casas que tienen ahora”, afirmó Simon-Weisberg.

Por su parte, un grupo de propietarios protestó afuera de la alcaldía para exigir el fin de la moratoria contra los desalojos.

“finalmente dijeron que la moratoria la iban a dejar terminar hasta septiembre pero dijeron que uno no puede sacar a los renteros por renta que se ha atrasado y no han pagado, y con eso nos están diciendo que esa renta que nos deben nunca la vamos a poder colectar”, indicó Francisco Acosta, propietario.

Dueños de viviendas aseguran que algunos inquilinos optaron por no pedir la ayuda disponible durante la pandemia.

“Al principio abrieron un programa para todos los que no podían pagar renta pero muchas personas están cometiendo fraude porque ellos no sufrieron durante la pandemia, no perdieron empleo, no perdieron ingreso, y por lo tanto si aplicaban sentían que cometían fraude y los podían enjuiciar”, dijo Francisco.

Miembros del Comité de Desarrollo Económico y Comunitario plantean una solución gradual para que durante los próximos meses los inquilinos que deben renta tengan hasta septiembre para saldar la deuda o buscar nuevas viviendas.

Si el comité toma una decisión esta noche, los miembros del concejo pudieran abordar el tema el próximo martes.