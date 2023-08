Podrían prohibir la presencia de vendedores de perros calientes fuera del Coliseo de Oakland

Bartolomé Luna es uno de esos vendedores de perros calientes que acude a cada juego y evento en el Coliseo de Oakland.

“Los del Coliseo están en su terreno, su propiedad y venden adentro todo y pues les doy las gracias que nos han dejado vender aquí”, aseguró Bartolomé.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Sin embargo, pronto él y otros vendedores ambulantes podrían ser removidos del coliseo después de que en una Junta de la Mesa Directiva el pasado 16 de junio, Henry Gardner, director ejecutivo de la comisión del estadio, declarara:

“Estos vendedores ilegales han aumentado a docenas en el último año y representan un riesgo ya que no tienen licencia, su presencia dificulta la movilidad en el estacionamiento y las salidas de emergencia”.

Bartolomé asegura que sabe de la decisión de la ciudad sobre no dejarlos vender comida en el lugar, sim embardo, explicó que los permisos necesarios para vender cuestan más de $500 y para residentes como él, la información de cómo conseguirlos no es accesible en su idioma.

En el condado Alameda, el Departamento de Salud y Medio Ambiente es el encargado de expedir estas licencias.

“Deben darles una oportunidad a ellos para que ellos puedan adquirir esa licencia en vez de hacerlo más difícil porque lo único que quieren hacer es trabajar”, dijo Pedro Vargas, asistió al estadio.

Como Pedro los vendedores tienen muchos fans de su lado, que tras enterarse de la intención de la mesa directiva del Coliseo han mostrado su desacuerdo.

“Adentro todo es muy caro y las personas que no podemos nos venimos para afuera y ellos nos dan precios razonables, entonces no sería buena idea que los quitaran”, indicó Leonor Gonzales, asistente al estadio.

Bartolomé explica que el Coliseo no les ha dado un aviso oficial y que hasta el momento ni la seguridad del estadio ni la policía les han exigido dejar sus puestos, pero que estas ventas son esenciales para su familia.

“En nuestro caso yo tengo cáncer y en pocos días me van a hacer cirugía y pues vengo aquí a ayudar a mi hija que es madre soltera también y tiene su niña chiquita, y ella sí come, todos comemos”, dijo Bartolomé. Hasta el momento la Comisión del Coliseo de Oakland no ha contestado a la petición de Telemundo 48 para obtener información sobre cuándo y cómo modificarán las medidas que tomarán contra los vendedores ambulantes.