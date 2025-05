Roban 11 veces el club nocturno Que Rico en Oakland

Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que ladrones ingresaron al club nocturno “Que Rico” en Oakland.

“Se llevaron un cajero automático, forzaron la caja fuerte, y se llevaron botellas de licor con un monto valorado en $5,000”, aseguró Valentino Carrillo, dueño del club.

Los delincuentes saquearon la bodega donde almacenan el inventario de licores llevándose los más caros.

“Aprendimos a no dejar cash, dejamos las registradoras abiertas, no hay dinero aquí, y esperamos que ya no regresen”, explicó Lalo Zubia, gerente del club.

El propietario le mostró a Telemundo 48 otras imágenes de otra cámara de seguridad la cual captó los rostros de quienes él asegura son los presuntos sospechosos de entrar a robar, y es que está no ha sido la única vez que han sido víctimas de robo, con la última ya cuentas 11 incidentes.

“Con esta vez ya son 11 veces y son diferentes personas a lo que podemos ver”, aseguró Zubia.

Once ocasiones donde el dueño afirmó que ha perdido más de $100,000, el robo más reciente ocurrió el pasado 29 de abril a las 3:00 a.m., según lo confirmó la policía de Oakland en un comunicado:

“Cuando los agentes llegaron, dedujeron que varios individuos usaron un objeto para entrar al negocio. Una vez adentro los sospechosos se llevaron varios artículos antes de darse a la fuga”

Valentino ahora le pide a la comunidad LGBTQ+, y en general, apoyo con un evento de taco-tuesday que él organiza para el 7 de mayo para recaudar fondos para poder incrementar la seguridad en el local.

Y es que en la zona de 15th Street y sus alrededores varios negocios pierden dinero a consecuencia de robos, otro ejemplo, es un altercado que ocurrió en el Town Bar and Lounge el 23 de junio del año pasado ubicado en la 2,000 de la Broadway Street.



El dueño, Joshua Huynh, compartió imágenes de lo ocurrido para también denunciar este tipo de atracos que afectan a los comerciantes de la zona.