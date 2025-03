En video: mujer y dos niños heridos tras ser chocados por sospechoso que era perseguido en Oakland

Una mujer y dos niños están vivos de milagro luego de que un sospechoso que era perseguido por la patrulla de caminos los chocara a toda velocidad hace una semana en Oakland.

Michelle Perez se encontraba en su auto, junto a los gemelos, de 6 años, hijos de su pareja cuando ocurrió el accidente.

“Miro a mi izquierda y veo un coche que viene directo hacia mí”, aseguró Michelle.

El choque fue captado en video por el helicóptero del CHP donde se ve el momento en el que el vehículo sospechoso choca por un lado el auto de Michelle.

“Escucho a uno de los gemelos en la parte de atrás gritar: "¡Mi hermano, mi hermano, algo le pasa a mi hermano!", recordó Michelle.

La persecución comenzó cuando, según agentes del CHP, empezaron a perseguir al sospechoso que conducía una suv Lexus plateado cuando se pasó un semáforo en rojo.

La agencia dijo que, mientras continuaba conduciendo imprudentemente, los agentes decidieron terminar la persecución.

Sin embargo, cuatro minutos después, el sospechoso identificado como Jame Jovan Thomas, de 35 años chocó el auto de Michelle en el área de Pearmain Street y 105th Avenue.

Las imágenes mostraron el momento en el que Thomas salió del auto y e intentó ayudar a las víctimas.

“El sospechoso se acercó al auto y me preguntó si estaba bien, y le pregunté: "¿Parece que estoy bien?". El oficial estaba detrás de él. No me preguntó cómo estaba ni nada, solo dijo: "No lo estábamos persiguiendo, señora, no lo estábamos persiguiendo", aseguró Michelle.

La mujer sufrió tres costillas fracturadas, una fractura de pelvis y varias laceraciones. Ahora tendrá que ir a rehabilitación para aprender a caminar de nuevo. En cuanto al niño herido, aún se encuentra en el hospital.

NBC Bay Area se comunicó con el CHP para obtener comentarios sobre lo ocurrido y reiteraron que sus oficiales habían terminado la persecución más de 4 minutos antes del accidente.

Cuando preguntamos sobre la política de persecución de la agencia en general, después de que una persecución de CHP en Pittsburg terminara con un sospechoso atropellando y una persona muerta el fin de semana pasado, emitieron la siguiente declaración:

“Los infractores, no la policía, inician una persecución al no ceder a las órdenes legales de un oficial y posteriormente negarse a detenerse. Si las fuerzas del orden dejaran de perseguir, las consecuencias para el público probablemente serían mucho mayores, ya que perderíamos el efecto disuasorio que la detención y las condenas tienen sobre los posibles infractores".

“Por cómo dejaron mi auto, yo también podría haber muerto, pero tenía un ángel a mi lado que me salvó y salvó a estos chicos”, enfatizó Michelle. “Están haciendo su trabajo, pero al mismo tiempo, ponen en riesgo al público; ponen en riesgo a los niños cuando corren por la calle o siguen de cerca, aunque hayan "suspendido" la persecución. Solo necesitan replantearse las áreas y cómo impacta a las familias”.