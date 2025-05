Desmantelan el campamento de desamparados más grande de Oakland

La Ciudad de Oakland comenzó la limpieza del campamento de desamparado más grande que tenían.

El lugar estaba ubicado en la cuadra 12 al este de Fruitvale.

Telemundo 48 realizó un recorrido por el área y pudimos observar menos basura y la presencia de oficiales de policía. También se instalaron barreras para evitar que las personas crucen hacia la zona.

Oakland indicó que comenzó sus esfuerzos de sensibilización y compromiso de ese campamento en enero de 2024 y que junto con varias agencias de asistencia comunitaria y servicios de vivienda trabajan en facilitar una transición fluida y de apoyo para las personas sin hogar.

Según el censo más reciente cerca de 79 personas vivían en estos lugares. Funcionarios de la ciudad aseguraron que gracias a un convenio con un hotel y una casa de transición pueden albergar a más de 150 personas.

Se espera que la limpieza en esta zona dure tres semanas.

Una residente que contactó a Telemundo 48 piensa que estas acciones son positivas, sin embargo, alegó que le gustaría que también limpien las calles de Telegraph Avenue.

“Que limpien aquí, que los remuevan de por vida pues que no vuelvan a estar aquí porque la verdad es un problema para nosotros, corremos peligro aquí, me da miedo que le vayan a hacer daño a mis hijos”, aseguró la residente quien prefirió no ser identificada.

La Ciudad informó que estarán recorriendo varios vecindarios afectados por los campamentos de indigentes.