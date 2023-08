Cámaras lectoras de placas están apagadas desde hace meses en Oakland

Con la idea de identificar autos robados y vehículos involucrados en delitos, la ciudad de Oakland ha usado cámaras lectoras de placas, sin embargo, varios de estas cámaras han estado apagadas desde hace seis meses.

"La ciudad aquí en Oakland apagó todas las cámaras aquí en las calles, porque en realidad los que estaban recibiendo los tickets, las multas eran africanos y latinos", explicó Noel Gallo, miembro del concilio de la ciudad de Oakland.

Según, la organización Oakland privacy , a pesar de que las leyes lo prohíban, las bases de datos han brindado acceso a ICE, el FBI y al IRS.

Quienes, por medio de un comunicado, dijeron lo siguiente:

"Oakland apagó sus lectores existentes porque no pudieron o no quisieron auditarlos según lo exigido por la comisión de privacidad de Oakland. Lo que demuestra que la policía de Oakland no los consideró esencial para combatir el crimen, o no los habrían desactivado voluntariamente", indicó Tracy Rosenberg, directora de Defensa de Oakland Privacy.

Sin embargo, a principios de este mes, la alcaldesa Sheng Thao anunció que Oakland recibirá un prestamos de $1.2 millones para instalar más cámaras de lectura automática en la ciudad, incluyendo autopistas e International Boulevard.

A esto la ciudad dijo:

"Esto proporcionará mejorías para recopilar pruebas y resolver delitos".

A pesar de esto, y al ver cámaras apagadas, residentes y dueños de negocios están preocupados, tanto así, que han decidido instalar sus propias cámaras.

"68 cámaras completas, afuera y adentro. Afuera hay más de 10 cámaras, solo para protección de nosotros, para cuidarnos entre nosotros", dijo María Martínez, gerente de tienda en Oakland.

Telemundo 48 contactó al Departamento de Policía de Oakland, y esta sería la razón por la que cámaras siguen sin funcionar:

"El sistema estuvo fuera de servicio, debido a un ataque de ransomware, por esa razón la policía decidió no restaurar el sistema y aún continúan trabajando con la comisión asesora de privacidad".

Por ahora como lo menciona el concejal, se instalarán nuevos lectores en carreteras estatales como San Pablo Avenue, Ashby Avenue e Internacional Boulevard, pero estas cámaras serán administradas por la patrulla de caminos.