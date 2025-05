“Una nueva era”: alcaldesa Barbara Lee se enfocará en la seguridad de Oakland

Barbara Lee se convirtió oficialmente el martes en la nueva alcaldesa de Oakland tras ser juramentada en el ayuntamiento de la ciudad.

Su enfoque en sus primeros 100 días será abordar la inseguridad, el déficit presupuestario y limpieza de la ciudad.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Comienza una nueva era en Oakland, yo verdaderamente quiero ayudar a Oakland, restaurar la esperanza, crear oportunidades para los jóvenes y cerciorarnos de que tengan un camino seguro y productivo, aseguró Lee. “Vamos a apoyar a las personas mayores y nuestros artistas y sí hacer recomendaciones para hacer que nuestra gente este económicamente bien, saludable y vibrantes”.

Telemundo 48 hizo un recorrido por el este de Oakland uno de los sectores más afectados por la violencia en los últimos años.

Vimos a varias mujeres que parecían estar ofreciendo servicios sexuales.

Residentes del este de la ciudad aseguraron que la seguridad deber ser el plan primordial de la alcaldesa, pero les preocupa que aún no tenga una solución concreta.

“Veo cosas que es un poco difícil de explicarle, pero yo creo hay mucha delincuencia tantos tiroteos y mucha prostitución más que todo”, afirmó un residente que prefirió no ser identificado.

Por eso le urge que se enfoque en la policía.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Lo más importante es la policía que este cuidando más que todo la ciudad, tengo mis niños chiquitos y es difícil andar caminando así con mis hijos”, indicó la residente.

Pero la coalición denominada El Presupuesto de Nuestra Gente de Oakland recomendó lo contrario.

“Apoyemos de que no se gaste todo el presupuesto solo en la policía sino que tengamos otros servicios, nosotros pedimos que, por ejemplo, si podemos cambiar que un policía que no sea un policía para que no se le pague tanto, pero que haga otro servicios que sean más civiles y que ayuden a la comunidad desde un punto comunitario y no se criminalización”, aseguró Sasha Ritzie Hernández, vocera de la organización EBASE.