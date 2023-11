Auto se estrella contra una vivienda en Oakland; una mujer resultó herida

Un automóvil terminó estrellándose con una vivienda luego de chocar contra un automóvil el lunes en la noche en Oakland.

La policía dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 11:30 p.m., en la cuadra 400 de Worth Street, un vecindario cercano a la autopista 880 y Hegenberger Road.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Una mujer, presuntamente embarazada, fue trasladada al hospital, sin embargo, se desconoce la magnitud de sus heridas.

Testigos dijeron que vieron aun automóvil acelerando por la 85th Avenue antes de estrellarse y volar hacia un camión estacionado, y luego hacia un segundo automóvil antes de aterrizar en la casa.

Residentes cercanos ayudaron a la mujer que quedó atrapada entre los escombros.

En medio del caos, Paul Oppus, vecino, dijo que tuvo miedo de abrir la puerta porque temía que se tratara de un tiroteo.

"No sabía qué pensar; sólo escuché las astillas", dijo. "Simplemente me agaché y me alejé arrastrándome... Fui detrás de mi sofá, y luego escuché a la gente gritar y chillar, y fue entonces cuando vi que el auto estaba por aquí".

María Rodríguez, residente del lugar le dijo a NBC Bay Area que vieron a una mujer atrapada en el automóvil y a sus vecinos tratando de sacarla. Cuando finalmente lo hicieron, Rodríguez dijo que la mujer estaba inconsciente y perdida, sangrando y parecía estar embarazada.

"Pasó una hora entera antes de que alguien recibiera ayuda, tomó mucho tiempo", dijo. "Lo siento, no quiero culpar a nadie, pero tomó mucho tiempo, esa persona podría estar muriendo aquí mismo".