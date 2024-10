Acusado de arrollar mortalmente a joven guatemalteca en Oakland se presenta en corte

El acusado de arrollar mortalmente a Mardenia Carrillo López, de 17 años, en Oakland se presentó el martes en la Corte Superior del condado Alameda.

“Me duele tanto, qué pena él que va a comer, que va a disfrutar otra vez. Pero yo quiero que se pudra en la cárcel por el dolor que tengo, porque me duele por mi hija”, dijo María López Aguilar, madre de Mardenia.

A Augusto Matías le impusieron una fianza de $330,000, pero la familia de Mardenia quiere que le nieguen ese derecho ya que huyó de la escena del accidente, y cuando se giró orden de arresto autoridades no pudieron localizarlo hasta que él se entregó a la policía el pasado 26 de septiembre.

Afuera de la corte, María le dijo a Telemundo 48 que esta tragedia ha afectado la salud de sus otros 2 hijos.

“Y yo preocupada mucho porque mi otro hijo está en el hospital por lo mismo, por culpa de este susto que agarró mi hijo”, afirmó María.

Ella y Mardenia cruzaban la calle en la cuadra 7200 de International Boulevard el pasado 19 de agosto cuando fueron atropelladas.

Según autoridades, Matías, de 37 años, manejaba intoxicado y a exceso de velocidad. Mardenia, quien acompañaba a su mamá a todas partes, perdió la vida en el lugar.

“Ay Dios mío, la extraño. Yo me llamo María, pero en este momento no soy María a saber qué soy yo. En la noche, no tengo sueño por mi hija por saber cuándo va a venir, pero nunca va a regresar mi hija”, expresó María.

La madre de Mardenia aseguró que su hija quería venir a EEUU para reencontrarse con su papá y sus hermanos. Así que las dos migraron desde Santiago Chimaltenango, Guatemala hasta Oakland.

Esta familia es miembro de la comunidad Mam, una comunidad que los ha apoyado desde Guatemala y en el Área de la Bahía.

“Lo que yo quiero decir en nuestro pueblo y en mi país Guatemala también es que aquí en los Estados Unidos hay ley y el señor que está en la cárcel, no va a salir por la fianza es lo que yo quiero”, aseveró María.

Matías se presentará de nuevo en corte el 11 de octubre.