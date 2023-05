Estudiantes de Oakland reaccionan tras arresto de sospechoso de serie de apuñalamientos en Davis

Carlos Domínguez, el sospechoso de la serie de apuñalamientos en Davis, se presentó en corte el viernes donde fue acusado formalmente de dos cargos por homicidios y uno por intento de homicidio.

Vestido con un chaleco antibalas y con poca expresión en su rostro el inmigrante salvadoreño se declaró no culpable.

El juez de la corte superior del condado Yolo, Daniel Wolk, le negó la libertad bajo fianza ante la gravedad de los presuntos crímenes.

Además, los fiscales del condado indicaron que el joven es elegible para una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

Telemundo 48 acudió a las escuelas en Oakland donde Domínguez estudió antes de ser trasferido a la Universidad de California en Davis para conocer un poco sobre la reacción de algunas personas que aseguran recordarlo.

Nino es un jardinero que trabaja en la escuela al lado de la preparatoria Castlemont, donde Domínguez estudió. Él dice recordarlo vagamente, pero reconoció su foto en las noticias y le dejó mucho que pensar.

“Uno está trabajando aquí y que tal que algo le hagan a uno”, aseguró Nino.

Admite que la noticia fue sorprendente.

“Pues si porque son unos muchachos que están estudiando. Uno no sabe que traen en la mente”, indicó Nino.

Mónica Vargas es estudiante del Colegio Laney, otro plantel en el que el sospechoso recibió clases.

“Pues es un trauma porque uno nunca se imagina que un compañero de aquí del college o de pronto de alguna clase tenga esas intenciones. Y no sabe de pronto uno en qué momento uno de pronto ha estado en riesgo”, expresó Vargas.

El sospechoso fue arrestado el jueves.

Por su parte, oficiales de ICE confirmaron que tomarían a Domínguez bajo custodia si es liberado de las cortes locales.

Domínguez llegó a los Estados Unidos en el 2009, cuando era menor de edad, y fue reunido con familiares.

Hasta el momento, La policía de Davis no ha dado un motivo y no está claro si Domínguez conocía o no a las víctimas.

Su próxima audiencia en corte será el 22 de mayo.