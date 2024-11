“Me dejaron sin mi hijo”: madre hispana exige respuestas tras muerte de adolescente en Oakland

Después de 10 días de la muerte de un adolescente guatemalteco, de 17 años, en las calles de Oakland, las circunstancias en las que sucedió esta tragedia aún no están claras para la madre del menor de edad quien ahora le exige respuestas a las autoridades que investigan el caso.

“Me dejaron sin mi hijo, un niño que no le hacía daño a nadie, un niño que siempre te apoyaba, siempre estaba contigo cuando más lo necesitabas”, dijo Candelaria Noemí Francisco, madre de Dalessandro Miguel Francisco.

Candelaria está sumida en el dolor tras perder a su hijo.

“Él se ganaba la vida, inclusive en las escuelitas, el vendía sándwiches con tal de darme el dinero para ayudarme con la niña con el cáncer”, indicó Candelaria.

Y es que Candelaria tiene una hija con leucemia y fue la pequeña quien ayudó a encontrar a su hermano quien no regresó a casa a las 8:00 p.m., como era la costumbre

“Dice mi nena: ´mamá, yo me acuerdo de que yo le regalé a Dealessandro mis auriculares porque le robaron las de él y yo tengo la ubicación de esos auriculares´”, recordó Candelaria.

Esa señal los llevó hasta la cuadra 1,200 de 86th Avenue, a eso de las 7:30 p.m., donde la policía había acordonado la zona.

“La camioneta era de uno de los sospechosos según nos dijo el policía que la camioneta la traía manejando uno de los que mató a mi niño”, indicó Candelaria.

La policía indicó que llegaron los paramédicos, pero que desafortunadamente pronunciaron muerto al adolescente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Que los responsables que hicieron eso no deberían de estar sueltos, deberían de estar ellos en prisión por lo que hicieron”, dijo Candelaria.

Entre los recuerdos, su madre lleva consigo estas palabras:

“´Cuide mucho de mi hermana, ella la necesita más, yo me voy a saber cuidar solo, por mí no se preocupe mamita´, dijo. ´Yo me sé cuidar, yo voy a trabajar y solo cuide a mi hermanita por sus quimioterapias y luche mucho por ella´”, afirmó Candelaria.

La familia no cuenta con los recursos financieros y pide la colaboración de la comunidad para repatriar el cuerpo del adolescente a Guatemala.

Telemundo 48 se comunicó con la policía para saber más detalles de lo sucedido, pero solo nos dijeron que tienen a una persona detenida en conexión a este caso.