Nuevos sitios de prueba de COVID-19 en Alameda

Un nuevo sitio de prueba COVID-19 se abrirá en Alameda el próximo miércoles en asociación con CityHealth Urgent Care, anunció la ciudad.

El nuevo sitio de pruebas proporcionará pruebas gratuitas a cualquier persona con seguro de salud o una identificación emitida por el gobierno, incluidos niños y personas con necesidades especiales, independientemente de los síntomas.

El sitio de prueba tendrá la capacidad de evaluar a 500 personas por día, y devolverá los resultados de la prueba en 15 minutos.

El sitio estará ubicado en The Research Park en Marina Village, en 300 Wind River Way, y estará abierto los siete días de la semana de 9 a.m. a 5 p.m.

Se recomiendan las citas para la prueba, pero no es obligatorio, y se pueden hacer en https://bayareacovid19testing.com/.