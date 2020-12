Nuevo sistema de cobro electrónico en peajes del Área de la Bahía

El lunes, la Autoridad de Peaje del Área de la Bahía anunció que un nuevo sistema de cobro de peaje totalmente electrónico comenzará después de la medianoche de la víspera de Año Nuevo en Antioch, Benicia-Martinez, Carquinez, Dumbarton, Richmond-San Rafael, San Francisco-Oakland Bay y San Mateo- Puentes de Hayward.

Los residentes que paga sus peajes con una etiqueta FasTrak o una cuenta de matrícula no verá ninguna diferencia en sus estados de cuenta, pero los conductores que no están inscritos en ninguno de los programas también recibirán una factura mensual por todos los cruces de puentes de peaje a partir del viernes.

Después de que se suspendiera el cobro de peaje en efectivo el 21 de marzo debido a la pandemia de COVID-19, estos conductores recibieron avisos de peaje individuales para cada cruce de puente.

El sistema de cobro de peaje totalmente electrónico que se introdujo en 2021 en los siete puentes de peaje estatales del Área de la Bahía es similar al sistema utilizado en el Puente Golden Gate, que adoptó el peaje totalmente electrónico en 2013. Las cámaras automatizadas de alta velocidad capturarán imágenes de matrículas, y el centro de servicio al cliente de FasTrak procesará las imágenes y luego enviará una factura cada mes a la dirección en la que el vehículo está registrado en el DMV.

El debut del peaje totalmente electrónico y la facturación mensual en los puentes estatales marcará el regreso de las reglas de pago de peajes que se suspendieron temporalmente en marzo.

Los conductores que no tienen FasTrak o una cuenta de matrícula, y que no usan la opción de pago único en línea, deberán devolver las facturas con el pago dentro de los 30 días. Aquellos que no devuelvan el pago dentro de los 30 días recibirán un "Aviso de evasión de peaje" con una multa de $ 25 por cada cruce de peaje.

Los conductores que no devuelvan las facturas con el pago después de 60 días recibirán un "Segundo Aviso de Evasión de Peaje Delincuente" con una multa por infracción de $ 70 por cruce. A los clientes que no devuelvan el pago después de una segunda notificación, el DMV puede retener el registro de su vehículo y / o hacer que el monto adeudado se remita a una agencia de cobranza.

BATA alienta a los conductores que aún no tienen FasTrak a abrir cuentas en línea en www.bayareafastrak.org o por teléfono al (877) 229-8655. Los clientes también pueden obtener etiquetas FasTrak en tiendas selectas de Costco y Walgreens.

Los conductores también pueden abrir una Cuenta de matrícula, que vincula una matrícula a una tarjeta de crédito y carga esa tarjeta cada vez que el vehículo cruza un puente de peaje; o realizar un pago único, que le permite al cliente pagar un peaje en línea hasta 30 días antes del cruce de un puente o dentro de las 48 horas posteriores. No hay tarifas por ninguno de estos servicios.

Más información sobre las cuentas de matrículas y los pagos únicos está disponible en www.bayareafastrak.org.