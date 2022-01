No lo hagas: expertos explican por qué no es buena idea intentar contraer COVID-19 a propósito

Sin duda alguna la llegada de la pandemia ha significado un reto para millones de personas a lo largo del mundo.

Muchas interrogantes e incertidumbre han reinado entre las personas contagiadas con el mortal virus, así como, en las que aún han tenido la suerte de no pasar por esta enfermedad, sin embargo, queda una pregunta que quizás muchos se han hecho, ¿debería contraer el virus a propósito?

La respuesta a esta pregunta es NO.

Muchas personas piensan que al estar sanas es probable que si contraen el virus no desarrollarán síntomas graves y tendrán inmunidad.

El Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford dio las razones por la cuales debes evitar infectarte a propósito con el COVID-19.

PUEDES ENFERMARTE MÁS DE LO QUE CREES

Estar sano o ser joven no es garantía de que superes esta enfermedad sin ningún problema. La infección puede causarte síntomas graves, tanto que podrías tener que ser tratado en el hospital. Y eso sobrecargaría aún más el sistema de salud.

PODRÍAS HACER QUE OTRAS PERSONAS SE ENFERMEN

Los síntomas pueden tardar hasta 14 días en manifestarse. Incluso antes de que sepas que estás infectado, podrías transmitir la enfermedad a otras personas, como amigos, familiares, compañeros de trabajo e incluso personas con las que tienes contacto casual. Algunas de ellas podrían enfermarse gravemente y necesitar cuidados intensivos. Y algunas podrían morir.

SE DESCONOCE QUE CONTAGIARSE DE COVID-19 GENERE INMUNIDAD

El COVID-19 es un virus nuevo, por lo que aún no sabemos mucho al respecto. Eso incluye saber si al contagiarse una vez se evita volver a hacerlo. Puede que ese no sea el caso. Piensas en la gripe: Tenerla una vez no significa que no volverás a tenerla. Al igual que el COVID-19, la gripe es causada por un virus. Los virus cambian rápidamente. Este es el motivo por el que la vacuna contra la gripe debe ajustarse de año en año, y es por eso que es necesario vacunarse contra la gripe todos los años.