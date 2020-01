Gran sorpresa se llevó el jefe de la policía de San José, Eddie García, cuando le fue negada su solicitud para obtener el Real ID en el Departamento de Vehículos Motores (DMV por sus siglas en inglés).

Según García cuando entregó su partida de nacimiento, emitida en Puerto Rico, donde nació, le dijeron que el documento no era válido por lo que debía obtener una nueva.

“Me sentí que el Gobierno no me cree que Puerto Rico es parte de Estados Unidos y eso duele un poco, especialmente después de todo lo que he hecho para mi comunidad, para mi país”, afirmó García.

La razón por la que el DMV no aceptó el documento de García se debió a que el Departamento de Seguridad Nacional invalidó todas las partidas de nacimiento emitidas en 2010 por Puerto Rico, ya que se registraron casos fraudulentos en el que el documento era utilizado por extranjeros que se hacían pasar por ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, aunque García entiende las razones del DMV asegura que los requisitos para solicitar el Real ID no explican esto.

“Ellos (el DMV) deben comunicar eso mejor para nuestros puertoriqueños que están aquí”, aseguró.

García deberá solicitar una nueva partida de nacimiento para volver a entregar la solicitud del Real ID.