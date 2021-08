Negocios se adaptan a nuevo mandato del uso de mascarillas en interiores

A partir de la medianoche del martes entró en vigencia el uso obligatorio de mascarillas en interiores de bancos, restaurantes, comercios y oficinas del gobierno del Área de la Bahía.

Telemundo 48 recorrió varias ciudades y constató que en la mayoría de los establecimientos esto requerimiento fue acatado.

En el salón de belleza de María Teresa ubicado en la Misión de San Francisco, no han tenido inconveniente en hacer cumplir la norma.

“No he tenido ningún problema, porque casi todos mis clientes, usaban mascarilla todos los días”, aseguró María Teresa Anaya, dueña del salón de belleza.

En la entrada de la Alcaldía de San Francisco fueron instalados avisos que especifican que el uso de mascarillas aplica para persona vacunadas y no vacunadas.

“Ahí en la puerta tienen un aviso que dice uso de mascarillas mandatorio, solo te lo puedes quitar para las fotos y es todo”, dijo Ximena Serrano, quien celebra sus 15 años

La nueva norma tuvo que ser adoptada ante la rápida y peligrosa propagación de la variante Delta del COVID-19. Aunque San Francisco tiene altos niveles de vacunación se ha determinado que personas que están inoculadas, también podrían transmitir el virus, un infectado con la cepa original contagiaba a tres personas más, pero con Delta ahora contagiaría a hasta 7 personas.

Sin embargo, no todos acataron la orden, en un gimnasio de San Mateo había personas practicando boxeo sin mascarilla.

“Yo no acato órdenes de oficiales electos, ellos trabajan para mí, pago impuestos, me pondré la mascarilla en el trabajo solo si lo exigen y porque me pagan”, indicó Jack Liberty, practica boxeo.

Autoridades de salud también están recalcando que el cubrebocas debe ajustarse bien a la cara, por lo que el uso de bandanas o pañoletas no es suficiente para cumplir con el requisito exigido.