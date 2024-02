Negocios hispanos sufren pérdidas económicas debido a los apagones en San José

Negocios en la Placita La Tropicana al este de San José tienen desde el domingo sin electricidad debido a las fuertes lluvias.

Los comerciantes han tenido que ingeniárselas para proteger los productos para que nos se les dañen.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Lo de la energía pues nos ha tocado desplazar el producto para fábrica y pues se no ha echado a perder casi la mayoría”, dijo Alejandra Yara, administradora de una paletería afectada por el apagón.

Las pérdidas económicas entre el domingo cuando se fue la luz y lunes han sido significativas.

"Y las ventas de un domingo son entre $4,000 y $5,000 estamos hablando de unos $9,000 en dos días", explicó Yara.

Además de pérdidas económicas, han perdido gran parte de sus productos.

"Frutas, aguas, porque todo necesita refrigeración", dijo Alejandra.

Pero para María García, quien tiene un salón de belleza, tuvo que llevar sus propias herramientas para evitar que sus clientes se fueran.

"Mi esposo hace algo de construcción y le dije tráeme algo de tu herramienta que me funcione hoy , entonces me prestó, está un poquito fuerte, pero sí me va funcionar perfecto. Por lo menos que enfoque el cliente", dijo María.

Se espera que la electricidad sea restaurada alrededor de las 11:00 p.m.

"Algunas áreas todavía como mencioné no tenemos acceso, hay algunas calles cerradas, entonces los equipos de PG&E continúan trabajando para hacer una evaluación de todos los daños", aseveró Evelyn Escalera, vocera de PG&E.