NBC Bay Area y Telemundo 48 se unen en el regreso de la campaña “adopta y dona” de Desocupar los Albergues

NBC Bay Area / KNTV y Telemundo 48 Área de la Bahía / KSTS presentarán su popular campaña de adopción de mascotas Desocupar Los Albergues® del 23 de agosto al 19 de septiembre. Este es el séptimo año consecutivo en que NBC Bay Area y Telemundo 48 presentan su popular campaña de adopción de mascotas a las comunidades del área. Desde 2015, la campaña local de Desocupar Los Albergues de NBC Bay Area y Telemundo 48 ha ayudado a más de 19,600 mascotas a encontrar nuevos hogares. A nivel nacional, se han adoptado más de medio millón de mascotas. Visite DesocuparLosAlbergues.com para obtener más información.

"La pandemia inspiró a muchas personas a adoptar mascotas, pero ahora nuestros albergues del Área de la Bahía se están llenando nuevamente, por lo que nuestra campaña Desocupar Los Albergues no podría llegar en un mejor momento", dijo Stacy Owen, Presidenta y Gerente General de NBC Bay Area y Telemundo. 48. “Este año, las personas pueden volver a ver las mascotas en adopción cercanas virtualmente y enviar su solicitud de adopción en línea, lo que facilita darles a estas mascotas un hogar para siempre”.

Nuevamente este año, Desocupar Los Albergues contará con donaciones en línea a través del socio de recaudación de fondos Greater Good Charities, una organización nacional sin fines de lucro que beneficia a las personas, las mascotas y el planeta. El sitio web de rescate de animales será el anfitrión de la recaudación de fondos y cubrirá todas las tarifas de transacción para que el 100% de las donaciones vayan directamente a refugios y rescates necesitados. Aquellos interesados en donar en línea a un refugio o rescate participante pueden hacerlo durante la campaña a través del sitio ClearTheSheltersFund.org, el cual también estará accesible a través de DesocuparLosAlbergues.com.

Las adopciones en línea para la campaña de Desocupar Los Albergues 2021 serán nuevamente a través del socio WeRescue. La aplicación WeRescue permitirá a los usuarios localizar mascotas adoptables en su área, enviar sus solicitudes de adopción y hacer preguntas directamente a los refugios. iHeartDogs, un socio recurrente de Desocupar Los Albergues volverá a donar los suministros necesarios para mascotas a refugios seleccionados este año. La marca de animales líder en las redes sociales, The Dodo, volverá a servir como socio de medios.

La campaña Clear The Shelters culminará con el evento de adopción Bark-and-Meow Around the Block en Berkeley Humane el sábado 18 de septiembre. El evento de adopción en persona contará con una camioneta de adopción móvil y más de cien perros y gatos listos para adopción en la ubicación en 2700 9th y Pardee St en Berkeley.

Las estaciones anunciarán los totales de recaudación de fondos locales y la cantidad de mascotas adoptadas de los refugios del área a través de adopciones virtuales y en persona después de la conclusión de Desocupar Los Albergues.

Para obtener más información sobre Desocupar Los Albergues, incluidos los refugios y rescates de animales participantes, junto con detalles sobre eventos locales, visite DesocuparlosAlbergues.com y el sitio en ingles ClearTheShelters.com. Siga la campaña en Twitter en @ClearTheShelter y en las redes sociales usando #DesocuparLosAlbergues y #ClearTheShelters.