SAN JOSE, CA. – (29 de septiembre del 2021) – NBC Bay Area / KNTV y Telemundo 48 Área de la Bahía / KSTS anunciaron hoy que cerca de 4,000 mascotas fueron adoptadas de refugios y rescates de animales locales durante la campaña de donación y adopción de mascotas Desocupar Los Albergues 2021, la cual se llevó acabo del 23 de agosto al 19 de septiembre.

A nivel nacional, la séptima campaña anual de Desocupar Los Albergues de NBCUniversal Local ha ayudado a más de 140,000 mascotas (y contando) a encontrar nuevos hogares. Desde su inicio en 2015, Desocupar Los Albergues ha logrado más de 23,000 adopciones de mascotas a nivel local y más de 688,000 adopciones en todo el país.

“Al concluir otra campaña exitosa de Desocupar Los Albergues, queremos agradecer a nuestros refugios y rescates locales del Área de la Bahía por todo su trabajo y apoyo, este esfuerzo no podría ser posible sin ellos año tras año”, dijo Stacy Owen, Presidenta y Gerente General de NBC Bay Area y Telemundo 48. “Nos encantó escuchar todas las historias de éxito de adopción. Agradecemos a todos los que participaron, ya sea que compartieron por sus redes sociales, donaron o le dieron a una mascota un hogar para siempre ".

En Berkeley Humane Animal Shelter, todas las 50 mascotas disponibles fueron adoptadas en el evento de adopción en persona Bark Around the Block. Una de esas mascotas, Wolf, fue el primero en ser adoptado después de que su futuro dueño espero una hora antes del inicio del evento solo para poder llevarlo a casa. En SF Animal Care and Control, una perrita Twinkle Toes de 13 semanas que fue encontrada en una bolsa de papel en la calle fue adoptada rápidamente por su nueva familia después de aparecer en el noticiero Today in the Bay de NBC Bay Area.

Desocupar Los Albergues 2021 una vez más fue respaldado por los socios de recaudación de fondos Greater Good Charities y The Animal Rescue Site, los cuales cubrieron todas las tarifas de transacción para que el 100 por ciento de las donaciones fueran directamente a refugios y rescates. Las adopciones de mascotas virtuales también regresaron para la campaña de este año a través del socio WeRescue.

Para más información sobre Desocupar Los Albergues de NBCUniversal Local, visite DesocuparlosAlbergues.com o el sitio web en ingles ClearTheShelters.com. También puede seguir la iniciativa en Twitter @ClearTheShelter o en las redes sociales usando #DesocuparLosAlbergues y #ClearTheShelters.

Acerca NBC Bay Area / KNTV

De propiedad de NBCUniversal, NBC Bay Area / KNTV es la estación local del Área de la Bahía que está ubicada en el corazón de Silicón Valley e incorpora un galardonado equipo de investigadores. La estación está comprometida a proveer periodismo continuo, a fondo y con personalidades únicas. Además de transmitir la programación estelar de la cadena de NBC a través del día y por la noche, NBC Bay Area produce más de 32 horas de noticias y programación local cada semana. La estación puede verse localmente por los canales 3 y 703 de Comcast, y por el aire en el canal 11. COZI TV, la cadena de multidifusión de KNTV, presenta a los televidentes los programas de televisión y las películas más queridas y emblemáticas de los Estados Unidos. COZI TV se transmite por el canal 186 de Comcast y por el aire en 11.3.

Acerca Telemundo 48 / KSTS

Telemundo 48 / KSTS es la estación de televisión local de Telemundo sirviendo a la comunidad de habla española en todo el área de la bahía. Propiedad de NBCUniversal, la estación se compromete a proporcionar a los espectadores con las últimas noticias y el periodismo en profundidad con su galardonado equipo de reporteros, ofreciendo la información más actualizada local de noticias , clima, deportes y noticias de entretenimiento a través de una variedad de plataformas , incluyendo en línea en TelemundoAreadelaBahia.com ya través de los canales de medios móviles y sociales.

Acerca de Desocupar Los Albergues

Desocupar Los Albergues® / Clear The Shelters ™ es una campaña anual de adopción de mascotas a nivel nacional encabezada por NBCUniversal Local, una división de NBCUniversal. Cada año, las estaciones de televisión de NBCUniversal Local (estaciones de NBC y Telemundo), junto a estaciones afiliadas se asocian con albergues de animales locales en sus comunidades para organizar eventos de Desocupar Los Albergues. La campaña Desocupar Los Albergues de NBCUniversal Local se inspiró en un evento de adopción de mascotas en el norte de Texas organizado en 2014 por NBC 5 / KXAS, Telemundo 39 / KXTX y por decenas de refugios en el área, lo cual resulto con el mayor número de mascotas adoptadas en un solo día en el Norte de Texas. Desde 2015, la campaña de adopción de mascotas Desocupar Los Albergues de NBCUniversal Local ha resultado en que más 688,000 de mascotas encuentren nuevos hogares. Visite DesocuparLosAlbergues.co y ClearTheShelters.com para obtener más información.