Multitud se concentra en las afueras de un bar en San Francisco

Líderes de la ciudad de San Francisco están recordando a las personas que la orden de encierro preventivo continúa vigente, luego de que una multitud de personas se concentrara el viernes a las afueras de un bar en el Distrito de Marina en San Francisco.

En el video, se puede ver a las personas paradas en grupos en la acera sin guardar el distanciamiento social y algunas personas sin tapabocas.

Pero el sábado, la escena fue bastante diferente: agentes de policía se estacionaron a lo largo de Chestnut Street para asegurarse de que no se formara otro grupo. La policía confirmó que los oficiales hablaron con los dueños de negocios sobre las multitudes y les dijeron a las personas que se dispersaran.

Nate Welch, el dueño del bar de vinos Howells, uno de los negocios donde se formó la multitud, dijo que apreciaba la acción rápida de la policía para ayudar con la multitud.

"Solo podemos controlar los pequeños metros cuadrados de espacio frente a nosotros", dijo Welch. "Entonces, si alguien está a tres metros y decide detenerse mientras bebe una Margarita para llevar o algo así, no tengo control sobre eso. Afortunadamente, la policía de San Francisco vino a dispersar eso ".

El establecimiento colocó carteles que recuerdan a las personas que deben llevar sus bebidas a casa cuando recojan pedidos para llevar.

Catherine Stefani, supervisora de San Francisco, dijo que está preocupada.

"El hecho de que las personas no llevaban máscaras, y estaban tan abarrotadas de gente, estoy como oh, Dios mío, no. Fue muy molesto ", dijo.

Stefani dijo que espera que la gente no se vuelva complaciente. Pidió al departamento de policía que tome medidas más severas si las personas continúan violando las reglas de seguridad.