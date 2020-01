Mujer narra momentos de horror al ser atacada por su expareja en San José

Mónica Ramírez nunca pensó que durante una visita a su exnovio para entregarle a su hija después del Día de Acción de Gracias casi le costaría la vida.

Ramírez contó los momentos de agonía que vivió cuando su expareja, Víctor Magaña, la apuñaló, la estranguló y le cortó la garganta delante de su hija de 2 años.

“Me di la vuelta, así que mi espalda estaba hacia la puerta", dijo. "Y miro hacia atrás y él se está subiendo los pantalones ... me empezó a estrangular" afirmó Ramírez.

Luego de ese momento Magaña le cortó el cuello.

"Me desperté en el suelo realmente ensangrentada, no tenía nada en la cabeza", dijo Ramírez. "No sabía que me había cortado, nada tenía sentido. Solo sabía que estaba sangrando ".

"Todavía estaba gritando por mi ayuda", dijo. “Víctor, ayúdame. Estoy herida, llama a la ambulancia, ayúdame Víctor ".

Ramírez dijo que, tras el ataque, Magaña la dio por muerta, sin embargo, cuando regresó y vio que aún seguía con vida le dijo: "¿Por qué no te mueres? ¿Por qué tardas tanto en morir?

La mujer, herida de gravedad, afirmó que debió sacar fuerzas para intentar escapar y salvar su vida.

"Literalmente me dije a mí misma, si no me levanto en este momento, terminará matándome frente a mi hija ", dijo Ramírez.

Mónica logró salir por una ventana y corrió para pedir ayuda.

"Recuerdo que estaba corriendo", dijo Ramírez. “Todo estaba borroso. Estaba mareada y aun así me las arreglé para saltar sobre un ladrillo y saltar una valla. Fue entonces cuando un vecino le preguntó: "¿necesita ayuda?", Le dije "sí, me va a matar".

Luego del ataque Magaña tomó a su pequeña hija y huyó del lugar.

La policía dijo que Magaña fue arrestado en una estación de gasolina en San Luis Obispo gracias a la intervención de un grupo de personas que habían visto la Alerta Amber emitida por las autoridades tras el ataque.

Por su parte, Ramírez espera que Magaña enfrente la justicia.

"Espero que obtenga lo que se merece, pero mucho de mí espera que aprenda de sus errores y que crezca y comprenda que lo que hizo no estuvo bien, y que obtenga la ayuda que necesita", dijo Ramírez.

Si eres víctimas de violencia doméstica o conoces a alguien que esté pasando por un caso similar puedes visitar https://www.thehotline.org o llamar a la línea directa de nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233.