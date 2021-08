Mujer acusa a reconocido líder de Latino Task Force de haberla violado

Gran controversia ha causado una publicación realizada en Twitter donde una mujer acusa a un reconocido líder del Latino Task Force de San Francisco de haberla violado.

Jon Jacobo se ganó el reconocimiento público por su lucha contra el COVID-19, sin embargo, el viernes pasado Sasha Perigo explicó, a través de una carta de 7 páginas, que Jacobo la había agredido sexualmente en abril.

Perigo describió en detalle todo lo ocurrido y aseguró que ella y Jacobo tuvieron una relación en el pasado. También dejó claro que lo admiraba por el trabajo que realizaba.

Dentro de la misiva, Perigo anexó varios mensajes de texto del 3 abril, día en que se encontró con Jacobo, en los le deja claro que no quería nada íntimo, sin embargo, esa noche luego de beber y después de decirle no varias veces “me asaltó sexualmente esa noche, Jon no me violó después de beber esa noche, me violó en la mañana, cuando los dos estábamos sobrios", afirmó Perigo.

Telemundo 48 se comunicó con Jacobo para conocer su respuesta ante estas acusaciones, sin embargo, él nos remitió a sus mensajes de Twitter donde asegura que lo que recuerda fue diferente y que fue una relación consensual.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Creo que toda mujer debe ser escuchada. Creo que toda víctima de trauma debe ser escuchada, y el proceso de hablar es parte de la sanación y la justicia. Estoy profundamente triste por el gran dolor que experimento Sasha Perigo, el cual dice que yo causé", explicó a través de una publicación realizada en su cuenta de Twitter.

La víctima indicó que por razones personales no presentará cargos criminales.

Pero aún queda una interrogante, ¿puede el acusado aún ser arrestado e ir a la cárcel si la víctima no presenta cargos en su contra?

“Se le hace más difícil el arresto claro, pero todavía es posible basado en otra evidencia que exista. Yo he tenido casos que he llevado a juicio donde la alegada víctima, la testigo material desaparece, pero el fiscal todavía puede comprobar el caso basado en evidencia de fotos”, explicó Martin Caraves, abogado en ley criminal.

Por su parte, quienes se dedican a ayudar a víctimas de violación afirman que es frecuente que no presenten cargos en contra de su agresor.

“Es normal porque el proceso es muy largo y para muchas sobrevivientes ir por ese proceso para ellas lo consideran una revictimización de su experiencia”, añadió Kristina Molina, quien trabaja con víctimas de abuso sexual.

La policía y la fiscalía le confirmaron a Telemundo 48 que están investigando el caso.

Jacobo renunció a su puesto como comisionado, lo cual le fue exigido también por el presidente de la junta de supervisores de San Francisco, Shaman Walton.