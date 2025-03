“Gracias a todos”: vendedor mexicano recibe $17,000 luego que su historia de lucha se hiciera viral  

Efraín Ruíz vende pan de elote en Mountain View y Redwood City para ganarse la vida, gracias a un influencer su historia se hizo viral provocando que la comunidad se uniera para ayudarlo.

Efraín Ruíz y su esposa no pudieron contener sus lágrimas al recibir más de $17,000 el lunes gracias a las donaciones realizadas por la comunidad luego de que un influencer hiciera viral el trabajo que día a día hace para ganarse el sustento en el Área de la Bahía.

“Estoy muy agradecido de que, gracias al poder de las redes sociales, hayamos podido realizar estos actos de bondad. Creo que así es como debería ser el mundo”, aseguró Brendan Ruh, influencer.

Brendan conoció a Efraín hace unas semanas en Mountain View cuando el vendedor ambulante le ofreció su pan de elote y al compartir su historia de lucha diaria ganando solo $150 al día, el público rápidamente se identificó con él.

“A través del trabajo vino esta bendición, muy contento”, aseguró Efraín.

Cuando una fiel clienta notó que muchos querían apoyar a Efraín, decidió abrirle una cuenta en línea para recaudar fondos.

“Primera donación fue de $40 y lloré bien mucho”, aseguró Cindy Espinoza, recaudó miles de dólares en línea.



Ese dinero continuó multiplicándose, sumando casi $18,000 en 3 semanas.

“Le dije a mi esposo, ´Efraín es bien especial´”, indicó Cindy.

“El dinero me ayuda para comer, para vivir, pero una bendición me enriquece más mi corazón y créanme que yo me siento rico en ese sentido”, expresó Efraín.

Cuando no está vendiendo su pan en un estacionamiento de Mountain View, Efraín lo vende en las calles de Redwood City, pero aseguró que gracias a la ayuda que recibió, podrá tomarse unos días libres.

“Yo podré decirle me voy a agarrar 2 o 3 días, pero pendiente mis clientes de su pan. Ya me estaban pidiendo en la mañana gracias a Dios”, dijo Efraín.

Efraín confesó que podrá cumplir su sueño de comprarse una casa en su natal México.

“Gracias amigo, gracias a Dios, gracias a todos”, añadió Efraín.