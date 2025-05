Familias hispanas que viven en casas rodantes multadas en Mountain View

Familias hispanas que viven en casas rodantes en Mountain View aseguraron estar frustrados tras recibir multas de hasta $100 por no mover sus vehículos 1,000 pies de distancia luego de estar estacionados durante 72 horas en el mismo lugar.

“No tengo trabajo y se me hace injusto que me lo hayan dado, yo solo tengo el rv, y la demás gente tiene de 2 rv’s a 8 rv’s de 3 carros a 8 carros y eso me dificulta encontrar estacionamiento”, indicó Rafael Madrigal, vive en una casa rodante.



“Ya nos habíamos movido, entonces yo le dije a la señorita que por qué nos pusieron eso y que según dijo que la ciudad o las reglas van a estar diferente, pero yo la mera verdad con su traductor de ella no me entendió, ni yo la entendía a ella”, afirmó Francisca Ramírez, vive en una casa rodante.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Telemundo 48 contactó a la policía de Mountain View quienes nos informaron:

“Las calles ya sean estrechas o anchas, no tienen un número designado de estacionamiento, y es responsabilidad del propietario cumplir con las normas de la ciudad”.

También agregaron que pueden ver el mapa para saber en qué otras áreas podrían estacionarse.

Ante la preocupación de estos dos residentes de no entender el inglés, la policía aseguró tener el sitio web mountainview.gov con recursos en español, y adicionalmente cuentan con un oficial de relaciones comunitarias que es el bilingüe, con el que se pueden comunicar al (660) 903-6344.

“Estamos cumpliendo la ley y no entiendo, mira yo no estoy trabajando el único es mi esposo, pero sí acatamos las reglas y esa es mi pregunta, por qué los demás no lo hacen”, indicó Francisca.